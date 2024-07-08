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Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине - РИА Новости, 08.07.2024
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06:07 08.07.2024 (обновлено: 10:01 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kitay-1958122766.html
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине - РИА Новости, 08.07.2024
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T06:07
2024-07-08T10:01
си цзиньпин
пекин
в мире
китай
виктор орбан
венгрия
евросовет
евросоюз
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ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.&quot;Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине&quot;, — говорится в публикации.Как заявил Орбан после встречи, Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по Украине. По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.Накануне пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР. Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/orban-1958121608.html
https://ria.ru/20240708/orban-1958111559.html
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си цзиньпин, пекин, в мире, китай, виктор орбан, венгрия, евросовет, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин
Си Цзиньпин, Пекин, В мире, Китай, Виктор Орбан, Венгрия, Евросовет, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Путин
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине

В Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Орбана

© AP Photo / Rolex Dela PenaПредседатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине. 8 июля 2024
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Rolex Dela Pena
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине. 8 июля 2024
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ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
«

"Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине", — говорится в публикации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Китайские СМИ назвали визит Орбана в Пекин неожиданным
05:26
Как заявил Орбан после встречи, Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по Украине. По его словам, Венгрия "всегда на стороне мира и никогда на стороне войны", потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.
Накануне пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР. Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".
В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля
00:38
Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.
В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве
5 июля, 17:52
 
Си ЦзиньпинПекинВ миреКитайВиктор ОрбанВенгрияЕвросоветЕвросоюзЕврокомиссияВладимир Путин
 
 
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