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В МИД Китая рассказали, что обсудят Си Цзиньпин и Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
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02:39 08.07.2024 (обновлено: 03:06 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kitay-1958116877.html
В МИД Китая рассказали, что обсудят Си Цзиньпин и Орбан
В МИД Китая рассказали, что обсудят Си Цзиньпин и Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
В МИД Китая рассказали, что обсудят Си Цзиньпин и Орбан
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в Пекин в рамках продолжения "миссии мира", обсудят вопросы, представляющие... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:39
2024-07-08T03:06
в мире
китай
венгрия
пекин
виктор орбан
си цзиньпин
владимир путин
визит орбана в россию
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в Пекин в рамках продолжения "миссии мира", обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщило министерство иностранных дел Китая. Ранее в понедельник пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан прибыл в Пекин. "Премьер-министр Венгрии Орбан 8 июля посетит Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД КНР. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
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в мире, китай, венгрия, пекин, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, визит орбана в россию
В мире, Китай, Венгрия, Пекин, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
В МИД Китая рассказали, что обсудят Си Цзиньпин и Орбан

МИД КНР: Си Цзиньпин и Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в Пекин в рамках продолжения "миссии мира", обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Ранее в понедельник пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан прибыл в Пекин.
"Премьер-министр Венгрии Орбан 8 июля посетит Китай, с ним встретится председатель Си Цзиньпин, они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД КНР.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Си Цзиньпин прибыл в Венгрию
8 мая, 22:46
 
В миреКитайВенгрияПекинВиктор ОрбанСи ЦзиньпинВладимир ПутинВизит Орбана в Россию
 
 
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