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Хуситы и иракские группировки атаковали цель в Эйлате на юге Израиля
Хуситы и иракские группировки атаковали цель в Эйлате на юге Израиля - РИА Новости, 08.07.2024
Хуситы и иракские группировки атаковали цель в Эйлате на юге Израиля
Вооруженные силы северного Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), совершили совместную с иракскими группировками атаку на цель в Эйлате на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:59
2024-07-08T23:59
2024-07-08T23:59
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные силы северного Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), совершили совместную с иракскими группировками атаку на цель в Эйлате на юге Израиля, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира". "Проведена совместная с силами в составе "Исламского сопротивления Ирака" операция с использованием беспиотников против важной цели в Умм ал-Рашраш на территории оккупированной Палестины. Цель удалось поразить удачно ради победы нашего палестинского народа и бойцов и в ответ на резню сионистского врага", - отметил Сариа. Ранее хуситы заявляли о совместных операциях с иракскими группировками против израильских целей в Хайфе и на Мертвом море.
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в мире, йемен, израиль, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Израиль, Палестина, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы и иракские группировки атаковали цель в Эйлате на юге Израиля
Хуситы заявили о совместной с иракскими группировками атаке на цель в Эйлате