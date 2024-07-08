https://ria.ru/20240708/kazakhstan-1958197244.html

Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх

Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх - РИА Новости, 08.07.2024

Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, который предусматривает запрет на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:32

2024-07-08T12:32

2024-07-08T12:32

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, который предусматривает запрет на участие в азартных играх госслужащих, военных и сотрудников спецорганов, сообщает пресс-служба казахстанского президента. "Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари. Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы государства. Сообщается, что министерству туризма и спорта республики поручено усилить контроль за операциями в игорном бизнесе. Ведомством будут утверждены типовые правила для казино, букмекерских контор, тотализаторов, которым должны будут следовать все операторы в этой сфере. "Введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах…, в том числе в радиусе ста метров от них. Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба парламента Казахстана сообщала, что в рамках закона также вводится административная ответственность для юридических лиц за допуск первых трех категорий к участию в азартных играх. Так, на субъектов среднего предпринимательства будет наложен штраф в размере 300 месячных расчетных показателей (МРП, 2,5 тысячи долларов), крупного предпринимательства - одна тысяча МРП (8,2 тысячи долларов). За повторное нарушение ждет приостановление действия лицензии.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949073639.html

https://ria.ru/20240313/zapret-1932803036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, касым-жомарт токаев, в мире