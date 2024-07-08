Рейтинг@Mail.ru
Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kazakhstan-1958197244.html
Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх
Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх - РИА Новости, 08.07.2024
Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, который предусматривает запрет на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:32
2024-07-08T12:32
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg
АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, который предусматривает запрет на участие в азартных играх госслужащих, военных и сотрудников спецорганов, сообщает пресс-служба казахстанского президента. "Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари. Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы государства. Сообщается, что министерству туризма и спорта республики поручено усилить контроль за операциями в игорном бизнесе. Ведомством будут утверждены типовые правила для казино, букмекерских контор, тотализаторов, которым должны будут следовать все операторы в этой сфере. "Введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах…, в том числе в радиусе ста метров от них. Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба парламента Казахстана сообщала, что в рамках закона также вводится административная ответственность для юридических лиц за допуск первых трех категорий к участию в азартных играх. Так, на субъектов среднего предпринимательства будет наложен штраф в размере 300 месячных расчетных показателей (МРП, 2,5 тысячи долларов), крупного предпринимательства - одна тысяча МРП (8,2 тысячи долларов). За повторное нарушение ждет приостановление действия лицензии.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949073639.html
https://ria.ru/20240313/zapret-1932803036.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_aa765dd1496606d77a84c9c36ca7d4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Токаев запретил госслужащим участвовать в азартных играх

Токаев под страхом увольнения запретил чиновникам участвовать в азартных играх

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, который предусматривает запрет на участие в азартных играх госслужащих, военных и сотрудников спецорганов, сообщает пресс-служба казахстанского президента.
"Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари. Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы государства.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
На Украине запретили рекламу азартных игр
29 мая, 10:54
Сообщается, что министерству туризма и спорта республики поручено усилить контроль за операциями в игорном бизнесе. Ведомством будут утверждены типовые правила для казино, букмекерских контор, тотализаторов, которым должны будут следовать все операторы в этой сфере.
«
"Введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах…, в том числе в радиусе ста метров от них. Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба парламента Казахстана сообщала, что в рамках закона также вводится административная ответственность для юридических лиц за допуск первых трех категорий к участию в азартных играх. Так, на субъектов среднего предпринимательства будет наложен штраф в размере 300 месячных расчетных показателей (МРП, 2,5 тысячи долларов), крупного предпринимательства - одна тысяча МРП (8,2 тысячи долларов). За повторное нарушение ждет приостановление действия лицензии.
Игровые автоматы в казино - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам
13 марта, 18:54
 
КазахстанКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала