https://ria.ru/20240708/kalmykija-1958127778.html
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата - РИА Новости, 08.07.2024
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата
Документы о регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии подали четыре человека, включая действующего главу региона Бату Хасикова, сообщает в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:03
2024-07-08T08:03
2024-07-08T08:03
политика
республика калмыкия
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Документы о регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии подали четыре человека, включая действующего главу региона Бату Хасикова, сообщает в Избирательная комиссия республики. По данным избиркома, в воскресенье вечером завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии. "Всего в Избирательную комиссию Республики Калмыкия из пяти выдвинутых кандидатов документы для регистрации представили четыре кандидата: Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди"), Бату Хасиков ("Единая Россия")", - говорится в сообщении избиркома. Отмечается, что в течение десяти дней документы будут проверяться, по итогам проверки будет принято решение о регистрации кандидата.
https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, республика калмыкия, бату хасиков, кпрф, лдпр, единая россия
Политика, Республика Калмыкия, Бату Хасиков, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата
Документы о регистрации кандидатов на пост главы Калмыкии подали четыре человека