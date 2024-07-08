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На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата - РИА Новости, 08.07.2024
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08:03 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kalmykija-1958127778.html
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата - РИА Новости, 08.07.2024
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата
Документы о регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии подали четыре человека, включая действующего главу региона Бату Хасикова, сообщает в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:03
2024-07-08T08:03
политика
республика калмыкия
бату хасиков
кпрф
лдпр
единая россия
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ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Документы о регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии подали четыре человека, включая действующего главу региона Бату Хасикова, сообщает в Избирательная комиссия республики. По данным избиркома, в воскресенье вечером завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии. "Всего в Избирательную комиссию Республики Калмыкия из пяти выдвинутых кандидатов документы для регистрации представили четыре кандидата: Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди"), Бату Хасиков ("Единая Россия")", - говорится в сообщении избиркома. Отмечается, что в течение десяти дней документы будут проверяться, по итогам проверки будет принято решение о регистрации кандидата.
https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html
https://ria.ru/20240605/kalmykiya-1950635643.html
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политика, республика калмыкия, бату хасиков, кпрф, лдпр, единая россия
Политика, Республика Калмыкия, Бату Хасиков, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата

Документы о регистрации кандидатов на пост главы Калмыкии подали четыре человека

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПагода Семи Дней на центральной площади Ленина в Элисте
Пагода Семи Дней на центральной площади Ленина в Элисте - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пагода Семи Дней на центральной площади Ленина в Элисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Документы о регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии подали четыре человека, включая действующего главу региона Бату Хасикова, сообщает в Избирательная комиссия республики.
По данным избиркома, в воскресенье вечером завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии.
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 17:36
"Всего в Избирательную комиссию Республики Калмыкия из пяти выдвинутых кандидатов документы для регистрации представили четыре кандидата: Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди"), Бату Хасиков ("Единая Россия")", - говорится в сообщении избиркома.
Отмечается, что в течение десяти дней документы будут проверяться, по итогам проверки будет принято решение о регистрации кандидата.
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября
5 июня, 12:34
 
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