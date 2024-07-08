https://ria.ru/20240708/kalmykija-1958127778.html

На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата

На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата - РИА Новости, 08.07.2024

На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата

Документы о регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии подали четыре человека, включая действующего главу региона Бату Хасикова, сообщает в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:03

2024-07-08T08:03

2024-07-08T08:03

политика

республика калмыкия

бату хасиков

кпрф

лдпр

единая россия

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ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Документы о регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии подали четыре человека, включая действующего главу региона Бату Хасикова, сообщает в Избирательная комиссия республики. По данным избиркома, в воскресенье вечером завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Калмыкии. "Всего в Избирательную комиссию Республики Калмыкия из пяти выдвинутых кандидатов документы для регистрации представили четыре кандидата: Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди"), Бату Хасиков ("Единая Россия")", - говорится в сообщении избиркома. Отмечается, что в течение десяти дней документы будут проверяться, по итогам проверки будет принято решение о регистрации кандидата.

https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html

https://ria.ru/20240605/kalmykiya-1950635643.html

республика калмыкия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика калмыкия, бату хасиков, кпрф, лдпр, единая россия