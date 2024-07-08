https://ria.ru/20240708/gosuslugi-1958325517.html

На "Госуслугах" с начала года подали 337 тысяч заявлений о заключении брака

На "Госуслугах" с начала года подали 337 тысяч заявлений о заключении брака - РИА Новости, 08.07.2024

На "Госуслугах" с начала года подали 337 тысяч заявлений о заключении брака

Россияне в 2024 году подали 337 тысяч заявлений о заключении брака через портал "Госуслуги" - это 67% от всех поданных за это время заявок, рассказало Минцифры... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:19

2024-07-08T18:19

2024-07-08T18:19

общество

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россияне в 2024 году подали 337 тысяч заявлений о заключении брака через портал "Госуслуги" - это 67% от всех поданных за это время заявок, рассказало Минцифры в своем Telegram-канале. "С начала 2024 года на Госуслугах подали уже 337 тысяч заявлений о заключении брака. Это две трети всех поданных за это время заявок", - говорится в сообщении. Популярность сервиса среди молодоженов постоянно растет. В 2023 году, например, онлайн было подано более 86% заявлений. Министерство также поделилось, что чаще всего женятся на портале жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. В свою очередь средний возраст тех, кто вступает в брак с помощью онлайн-сервиса, составляет 30 лет. Заявление чаще подают женщины, но мужчины чаще оплачивают госпошлину. При этом больше всего свадеб в этом году запланировано на июль: самые популярные даты регистрации брака с начала года - 23, 24 и 26 июля.

https://ria.ru/20240708/pary-1958264254.html

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общество, россия, госуслуги, технологии