https://ria.ru/20240708/gosizmena-1958122960.html

Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты

Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты - РИА Новости, 08.07.2024

Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты

Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T06:23

2024-07-08T06:23

2024-07-08T06:27

происшествия

россия

мирнинский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ЯКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе. Отмечается, что следователи ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Мирнинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). "Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* с использованием криптовалютных средств. "Легион "Свобода России"* признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России. Он задействуется вооруженными силами Украины для решения задач, направленных на подрыв основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов", - рассказали в пресс-службе. Как пояснили в УФСБ, злоумышленник вступил в группу террористической организации, открытую в социальной сети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения. "В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием", - добавили в пресс-службе.Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868170572.html

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

россия

мирнинский район

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происшествия, россия, мирнинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины