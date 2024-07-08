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Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты - РИА Новости, 08.07.2024
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06:23 08.07.2024 (обновлено: 06:27 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/gosizmena-1958122960.html
Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты
Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты - РИА Новости, 08.07.2024
Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты
Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T06:23
2024-07-08T06:27
происшествия
россия
мирнинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ЯКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе. Отмечается, что следователи ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Мирнинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). "Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* с использованием криптовалютных средств. "Легион "Свобода России"* признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России. Он задействуется вооруженными силами Украины для решения задач, направленных на подрыв основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов", - рассказали в пресс-службе. Как пояснили в УФСБ, злоумышленник вступил в группу террористической организации, открытую в социальной сети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения. "В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием", - добавили в пресс-службе.Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868170572.html
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россия
мирнинский район
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происшествия, россия, мирнинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Мирнинский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Против жителя Якутии возбудили дело из-за перевода ВСУ криптовалюты

Против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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ЯКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе.
Отмечается, что следователи ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Мирнинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена).
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"Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* с использованием криптовалютных средств. "Легион "Свобода России"* признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России. Он задействуется вооруженными силами Украины для решения задач, направленных на подрыв основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в УФСБ, злоумышленник вступил в группу террористической организации, открытую в социальной сети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения.
"В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием", - добавили в пресс-службе.

Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияМирнинский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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