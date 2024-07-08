https://ria.ru/20240708/goroda-1958109304.html

Названы города — лидеры по уровню зарплат в отраслях

Названы города — лидеры по уровню зарплат в отраслях - РИА Новости, 08.07.2024

Названы города — лидеры по уровню зарплат в отраслях

Южно-Сахалинск и Москва возглавили рейтинг крупнейших российских городов по зарплатам в различных сферах, замыкают список Элиста и Тамбов, при этом самые... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:06

2024-07-08T00:06

2024-07-08T00:07

южно-сахалинск

россия

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

риа рейтинг

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Южно-Сахалинск и Москва возглавили рейтинг крупнейших российских городов по зарплатам в различных сферах, замыкают список Элиста и Тамбов, при этом самые высокие заработки отмечаются в банковской сфере, свидетельствует исследование РИА Новости*. Рост зарплат В 2023 году номинальные среднемесячные зарплаты в России в среднем выросли на 14,6%. В 2024 году положительная динамика сохранилась. В первом квартале рост номинальной зарплаты составил 19,5%. При этом средняя зарплата составила 80,6 тысячи рублей. В то же время эксперты отмечают, что в разрезе отраслей, регионов и отдельных городов ситуация выглядит очень неоднородной как в части динамики, так и в части абсолютных отличий заработной платы. Отраслевые и территориальные различия в оплате труда достигают нескольких раз. К примеру, средняя зарплата в отрасли "Добыча полезных ископаемых" в первом квартале 2024 года, согласно данным Росстата, составила 150,3 тысячи рублей, а в отрасли "Строительство" - 75,3 тысячи рублей, то есть разрыв - в два раза. Разрыв в оплате труда между городами тоже очень существенен. Экономический уклад города во многом определяет структуру экономики региона и, соответственно, определяется местными особенностями рынка труда. В регионах, богатых природными ресурсами, жители массово заняты их добычей. В приморских регионах большая часть населения занята в рыболовстве. В регионах с развитой обрабатывающей промышленностью работники заняты в производстве промышленных товаров. Таким образом, в каждом городе есть отрасли с высокими и низкими зарплатами. Для оценки отраслевых различий в разрезе крупнейших городов России по уровню оплаты труда аналитики РИА Новости провели исследование и составили второй по счету рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников города. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2024 года. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчетах учтена выплата подоходного налога. Лидирует банковский сектор Результаты исследования свидетельствуют, что в 100 крупнейших городах чаще всего самые высокие зарплаты отмечаются в сфере "Банки и финансовые услуги". Эта отрасль самая "прибыльная" для работников в 20 городах. На втором месте по привлекательности для заработка - отрасль "Профессиональная и научная деятельность" (включает в себя: аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочие). Эта отрасль как самая высокооплачиваемая представлена в 18 городах. Несколько реже высокие заработки наблюдаются в отрасли "IT и связь" и в сфере обрабатывающих отраслей. В каждой из этих отраслей самые высокие зарплаты отмечаются в 14 городах. Составители рейтинга отмечают, что по сравнению с прошлогодним рейтингом представительство обрабатывающей отрасли значительно увеличилось, что во многом определяется высокой потребностью в работниках вследствие активизации процессов импортозамещения и спросом на оборонную продукцию. При этом по-прежнему во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, "Госслужба" предоставляет лучшие условия для заработка в сравнении с другими сферами деятельности. Нефтяники Южно-Сахалинска и банкиры Москвы Средняя чистая зарплата в наиболее привлекательных для заработка отраслях для крупнейших 100 городов составила 107,4 тысячи рублей. Медиана – 90 тысяч рублей. Обращаясь к статистике по отдельным городам, можно отметить, что есть явный лидер по зарплатам, который с большим отрывом опережает все участвующие в рейтинге города. Это Южно-Сахалинск, в котором чистая средняя зарплата в сфере добычи в первом квартале 2024 года составляла 443 тысячи рублей. Также высокие зарплаты в Южно-Сахалинске можно найти в отраслях "Административная деятельность" - 239 тысяч рублей и "Рыболовство, сельское и лесное хозяйство" - 199 тысяч рублей. На втором месте - Москва, где, согласно статистике, в отрасли "Банки и финансовые услуги" чистая зарплата в первом квартале 2024 года составляла 294 тысячи рублей в месяц. Кроме финансовой отрасли часто в столице высокие зарплаты можно найти в отрасли "IT и связи" - 234 тысячи рублей в месяц и в "Профессиональной и научной деятельности" - 192 тысячи рублей. На третьем месте по уровню отраслевых зарплат располагается Тюмень. В этом городе, как и в Южно-Сахалинске, самой привлекательной для заработка является добывающая отрасль, где средняя чистая зарплата составляет 267 тысяч рублей. Помимо трех выше обозначенных лидеров, в первую десятку также входят: Череповец, Салехард, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Ханты-Мансийск, Магадан и Санкт-Петербург. Последние строчки в рейтинге занимают Элиста, Тамбов и Майкоп, где зарплата в самых привлекательных для этих городов отраслей не превышает 53 тысяч рублей. Динамика зарплат Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 36%. При этом в ряде городов разница намного выше. Например, в Тюмени зарплаты в отрасли "Добыча полезных ископаемых" почти в 3,2 раза выше, чем в третьей по уровню зарплат отрасли "Обрабатывающие производства". Низкая безработица и оживление экономики продолжают стимулировать рост зарплат. На фоне трансформации экономики и продолжающихся процессов импортозамещения видна активизация в части занятости и динамики зарплат в обрабатывающей промышленности, что уже следует из расширения представленности этой отрасли в текущем рейтинге. В 2024 году этот процесс, по мнению аналитиков, продолжится. В целом в среднесрочной перспективе можно ожидать сохранения тенденции роста зарплат во многих отраслях, регионах и городах.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://ria.ru/20240610/reyting-1951838940.html

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южно-сахалинск, россия, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг