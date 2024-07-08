Рейтинг@Mail.ru
Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:19 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/festival-1958325687.html
Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре
Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре - РИА Новости, 08.07.2024
Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре
Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:19
2024-07-08T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958324936_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_80115e0f3c1ca7583198a8d80ef3c59c.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Основной целью фестиваля стала популяризация семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций, популяризация русской народной культуры. Почетным гостям фестиваля президент благотворительного фонда "Исток" Екатерина Богдасарова вручила памятные подарки. Награды были вручены парам, которые прожили в браке более 50 лет и многодетным семьям, которые воспитывают пять и более детей. Для посетителей фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: концертные выступления подмосковных творческих коллективов государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко", государственного академического оркестра солистов "Русские узоры", ансамбля народной музыки "Дмитровские рожечники", ансамбля народной музыки "Вечерка", народного коллектива Центра традиционной народной культуры южного Подмосковья "Истоки" и многих других. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры из разных уголков России, широко была представлена продукция подмосковного сельхозпроизводства. Подобный фестиваль в Подмосковье планируется проводить каждый год.
https://ria.ru/20240620/festival-1954314933.html
https://ria.ru/20240702/festival-1956833400.html
московская область (подмосковье)
истра
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958324936_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_98e15da3c0e9711983e1e8e75ed6f15f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), истра, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Россия

Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиОколо пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре
Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль Рябинушка в Истре - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Основной целью фестиваля стала популяризация семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций, популяризация русской народной культуры.
Памятник огурцу в Луховицах - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье
20 июня, 16:58
Почетным гостям фестиваля президент благотворительного фонда "Исток" Екатерина Богдасарова вручила памятные подарки. Награды были вручены парам, которые прожили в браке более 50 лет и многодетным семьям, которые воспитывают пять и более детей.
Для посетителей фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: концертные выступления подмосковных творческих коллективов государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко", государственного академического оркестра солистов "Русские узоры", ансамбля народной музыки "Дмитровские рожечники", ансамбля народной музыки "Вечерка", народного коллектива Центра традиционной народной культуры южного Подмосковья "Истоки" и многих других.
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры из разных уголков России, широко была представлена продукция подмосковного сельхозпроизводства.
Подобный фестиваль в Подмосковье планируется проводить каждый год.
Прилавок с вареньем - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Гастрономический фестиваль "Вар-Варенье" пройдет 6 июля в Подмосковье
2 июля, 12:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала