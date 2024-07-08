https://ria.ru/20240708/festival-1958325687.html

Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре

Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре - РИА Новости, 08.07.2024

Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре

Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:19

2024-07-08T18:19

2024-07-08T18:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958324936_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_80115e0f3c1ca7583198a8d80ef3c59c.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Основной целью фестиваля стала популяризация семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций, популяризация русской народной культуры. Почетным гостям фестиваля президент благотворительного фонда "Исток" Екатерина Богдасарова вручила памятные подарки. Награды были вручены парам, которые прожили в браке более 50 лет и многодетным семьям, которые воспитывают пять и более детей. Для посетителей фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: концертные выступления подмосковных творческих коллективов государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко", государственного академического оркестра солистов "Русские узоры", ансамбля народной музыки "Дмитровские рожечники", ансамбля народной музыки "Вечерка", народного коллектива Центра традиционной народной культуры южного Подмосковья "Истоки" и многих других. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры из разных уголков России, широко была представлена продукция подмосковного сельхозпроизводства. Подобный фестиваль в Подмосковье планируется проводить каждый год.

https://ria.ru/20240620/festival-1954314933.html

https://ria.ru/20240702/festival-1956833400.html

московская область (подмосковье)

истра

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра, россия