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Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре
Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре - РИА Новости, 08.07.2024
Около пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" в Истре
Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:19
2024-07-08T18:19
2024-07-08T18:19
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Основной целью фестиваля стала популяризация семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций, популяризация русской народной культуры. Почетным гостям фестиваля президент благотворительного фонда "Исток" Екатерина Богдасарова вручила памятные подарки. Награды были вручены парам, которые прожили в браке более 50 лет и многодетным семьям, которые воспитывают пять и более детей. Для посетителей фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: концертные выступления подмосковных творческих коллективов государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко", государственного академического оркестра солистов "Русские узоры", ансамбля народной музыки "Дмитровские рожечники", ансамбля народной музыки "Вечерка", народного коллектива Центра традиционной народной культуры южного Подмосковья "Истоки" и многих других. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры из разных уголков России, широко была представлена продукция подмосковного сельхозпроизводства. Подобный фестиваль в Подмосковье планируется проводить каждый год.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Россия
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек посетили семейный фестиваль "Рябинушка" 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Основной целью фестиваля стала популяризация семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций, популяризация русской народной культуры.
Почетным гостям фестиваля президент благотворительного фонда "Исток
" Екатерина Богдасарова вручила памятные подарки. Награды были вручены парам, которые прожили в браке более 50 лет и многодетным семьям, которые воспитывают пять и более детей.
Для посетителей фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: концертные выступления подмосковных творческих коллективов государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко", государственного академического оркестра солистов "Русские узоры", ансамбля народной музыки "Дмитровские рожечники", ансамбля народной музыки "Вечерка", народного коллектива Центра традиционной народной культуры южного Подмосковья "Истоки" и многих других.
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры из разных уголков России
, широко была представлена продукция подмосковного сельхозпроизводства.
Подобный фестиваль в Подмосковье планируется проводить каждый год.