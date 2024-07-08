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С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников - РИА Новости, 08.07.2024
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12:56 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/ekzamen-1958205923.html
С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников
С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников - РИА Новости, 08.07.2024
С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников
За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:56
2024-07-08T12:56
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников, сообщили в Рособрнадзоре. "768 человек удалены с экзаменов за нарушение порядка", - следует из данных ведомства. Уточняется, что 220 школьников удалены из-за наличия телефона, 337 человек – за шпаргалки, 221 – по иным причинам. Такие данные глава Рособрнадзор Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.
https://ria.ru/20240708/ege-1958185233.html
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Дарья Буймова
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников

Рособрнадзор: 768 человек удалили с ЕГЭ за нарушение порядка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников, сообщили в Рособрнадзоре.
"768 человек удалены с экзаменов за нарушение порядка", - следует из данных ведомства.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Уточняется, что 220 школьников удалены из-за наличия телефона, 337 человек – за шпаргалки, 221 – по иным причинам. Такие данные глава Рособрнадзор Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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