https://ria.ru/20240708/ekzamen-1958205923.html

С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников

С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников - РИА Новости, 08.07.2024

С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников

За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:56

2024-07-08T12:56

2024-07-08T12:56

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников, сообщили в Рособрнадзоре. "768 человек удалены с экзаменов за нарушение порядка", - следует из данных ведомства. Уточняется, что 220 школьников удалены из-за наличия телефона, 337 человек – за шпаргалки, 221 – по иным причинам. Такие данные глава Рособрнадзор Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.

https://ria.ru/20240708/ege-1958185233.html

https://ria.ru/20240619/rezultaty-1736539876.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование