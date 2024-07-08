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ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре
ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 08.07.2024
ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2024 года прошел штатно и на высоком организационном уровне, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:47
2024-07-08T12:47
2024-07-08T12:55
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2024 года прошел штатно и на высоком организационном уровне, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Считаем, что ЕГЭ прошел штатно, на достаточно высоком организационном уровне, все ситуации единичные, которые вылезали - они были отработаны и нами, и регионами, и другими структурами", - сказал Музаев, добив, что ЕГЭ должен всегда совершенствоваться. Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период. Также впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 113 тысяч выпускников.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре
Глава Рособрнадзора: ЕГЭ-2024 прошел штатно и на высоком организационном уровне