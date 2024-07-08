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ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 08.07.2024
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12:47 08.07.2024 (обновлено: 12:55 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ege-1958202723.html
ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре
ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 08.07.2024
ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2024 года прошел штатно и на высоком организационном уровне, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:47
2024-07-08T12:55
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2024 года прошел штатно и на высоком организационном уровне, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Считаем, что ЕГЭ прошел штатно, на достаточно высоком организационном уровне, все ситуации единичные, которые вылезали - они были отработаны и нами, и регионами, и другими структурами", - сказал Музаев, добив, что ЕГЭ должен всегда совершенствоваться. Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период. Также впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 113 тысяч выпускников.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ-2024 прошел штатно, сообщили в Рособрнадзоре

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ-2024 прошел штатно и на высоком организационном уровне

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача ЕГЭ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2024 года прошел штатно и на высоком организационном уровне, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Считаем, что ЕГЭ прошел штатно, на достаточно высоком организационном уровне, все ситуации единичные, которые вылезали - они были отработаны и нами, и регионами, и другими структурами", - сказал Музаев, добив, что ЕГЭ должен всегда совершенствоваться.
Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период. Также впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 113 тысяч выпускников.
Результаты ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024: график публикации
19 июня, 16:49
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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