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В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2024
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11:49 08.07.2024 (обновлено: 13:24 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ege-1958185233.html
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2024
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ
Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:49
2024-07-08T13:24
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных Рособрнадзора. "400-балльников - 1 человек, 300-балльников - 42 человека, 200-балльников - 648 человек", - следует из таблицы, которую глава Рособрнадзора Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как ранее сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина в сумме набрала 400 баллов по 4 предметам на ЕГЭ - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.
https://ria.ru/20240708/ekzamen-1958205923.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ

Рособрнадзор: лишь один школьник в России получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в школе . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных Рособрнадзора.
"400-балльников - 1 человек, 300-балльников - 42 человека, 200-балльников - 648 человек", - следует из таблицы, которую глава Рособрнадзора Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
С ЕГЭ за нарушение порядка удалили более 750 школьников
12:56
Как ранее сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина в сумме набрала 400 баллов по 4 предметам на ЕГЭ - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.
Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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