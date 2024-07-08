https://ria.ru/20240708/ege-1958185233.html

В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ

В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2024

В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ

Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:49

2024-07-08T11:49

2024-07-08T13:24

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_858f78e41f60d29a8ce18ff1dde6535a.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных Рособрнадзора. "400-балльников - 1 человек, 300-балльников - 42 человека, 200-балльников - 648 человек", - следует из таблицы, которую глава Рособрнадзора Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как ранее сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина в сумме набрала 400 баллов по 4 предметам на ЕГЭ - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.

https://ria.ru/20240708/ekzamen-1958205923.html

https://ria.ru/20240701/ege-1734978741.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование