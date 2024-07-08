https://ria.ru/20240708/ege-1958185233.html
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2024
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ
Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:49
2024-07-08T11:49
2024-07-08T13:24
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_858f78e41f60d29a8ce18ff1dde6535a.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лишь один школьник в РФ получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных Рособрнадзора. "400-балльников - 1 человек, 300-балльников - 42 человека, 200-балльников - 648 человек", - следует из таблицы, которую глава Рособрнадзора Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как ранее сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина в сумме набрала 400 баллов по 4 предметам на ЕГЭ - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.
https://ria.ru/20240708/ekzamen-1958205923.html
https://ria.ru/20240701/ege-1734978741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_682:388:2895:2048_1920x0_80_0_0_ed6ba0980088982d1daab623c48b853e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ
Рособрнадзор: лишь один школьник в России получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ