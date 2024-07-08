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Концессионное соглашение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург подписано - РИА Новости, 08.07.2024
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15:31 08.07.2024 (обновлено: 15:35 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/dogovor-1958255066.html
Концессионное соглашение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург подписано
Концессионное соглашение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург подписано - РИА Новости, 08.07.2024
Концессионное соглашение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург подписано
Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:31
2024-07-08T15:35
экономика
москва
санкт-петербург
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Дополнительные возможности для граждан и для бизнеса откроет строительство высокоскоростных магистралей, они помогут значительно сократить время поездки, чтобы путь из Москвы в Санкт-Петербург, как поставил задачу президент, составил около двух часов. В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано. Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии по нацпроекту "Эффективная транспортная система". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы", – добавил глава правительства.
https://ria.ru/20240708/vsm-1958158578.html
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, михаил мишустин
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Мишустин
Концессионное соглашение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург подписано

Концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург подписано

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Дополнительные возможности для граждан и для бизнеса откроет строительство высокоскоростных магистралей, они помогут значительно сократить время поездки, чтобы путь из Москвы в Санкт-Петербург, как поставил задачу президент, составил около двух часов. В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано. Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии по нацпроекту "Эффективная транспортная система".
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Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
"Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы", – добавил глава правительства.
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ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияМихаил Мишустин
 
 
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