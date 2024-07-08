https://ria.ru/20240708/dnepropetrovsk-1958386744.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прозвучали в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:57
2024-07-08T23:57
2024-07-08T23:57
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровске) слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 23.09 звучит сигнал воздушной тревоги.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы