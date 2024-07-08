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Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024
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Ивановская область
 
18:30 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/deti-1958327413.html
Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей
Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024
Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей
С этого года многодетные семьи Ивановской области освобождены от родительской платы за детский сад, сейчас дошкольные учреждения бесплатно посещают 7,7 тысячи... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:30
2024-07-08T18:30
ивановская область
жилье
ивановская область
ивановский район
станислав воскресенский
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. С этого года многодетные семьи Ивановской области освобождены от родительской платы за детский сад, сейчас дошкольные учреждения бесплатно посещают 7,7 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новые меры поддержки, введенные в регионе в Год семьи, серьезно помогают сэкономить семейный бюджет, отметили многодетные родители в ходе встречи с губернатором регионом Станиславом Воскресенским в понедельник. Так, жительница Ивановского района Ольга Корсакова рассказала, что воспитывает трех сыновей. Все они – дошколята, посещают детский сад "Сказка" в деревне Коляново. "В этом году нам отменили родительскую плату за детский сад. Это очень приятно, ведь экономия составит около 100 тысяч рублей в год", - рассказала женщина. От родительской платы за детсад многодетные семьи освобождены с апреля этого года. Новая мера поддержки разработана по итогам совместной работы с многодетными семьями Ивановской области. А соответствующий закон принят по инициативе Воскресенского. Воспользоваться этой мерой могут все многодетные семьи независимо от уровня доходов. Кроме того, в Год семьи в Ивановской области принят целый ряд мер поддержки многодетных семей. В их числе также – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Все меры социальной поддержки многодетных семей систематизированы указом губернатора и предоставляются независимо от уровня дохода. Как напомнил губернатор, сейчас в Ивановской области проживает более 10 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают 35 тысяч детей. "У нас в регионе число многодетных семей выросло за 10 лет в два раза", - цитирует пресс-служба Воскресенского.
https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html
https://ria.ru/20231103/poliklinika-1907141853.html
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жилье, ивановская область, ивановский район, станислав воскресенский
Ивановская область, Жилье, Ивановская область, Ивановский район, Станислав Воскресенский

Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДети с воспитателем в детском саду
Дети с воспитателем в детском саду - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. С этого года многодетные семьи Ивановской области освобождены от родительской платы за детский сад, сейчас дошкольные учреждения бесплатно посещают 7,7 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новые меры поддержки, введенные в регионе в Год семьи, серьезно помогают сэкономить семейный бюджет, отметили многодетные родители в ходе встречи с губернатором регионом Станиславом Воскресенским в понедельник.
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Так, жительница Ивановского района Ольга Корсакова рассказала, что воспитывает трех сыновей. Все они – дошколята, посещают детский сад "Сказка" в деревне Коляново.
«
"В этом году нам отменили родительскую плату за детский сад. Это очень приятно, ведь экономия составит около 100 тысяч рублей в год", - рассказала женщина.
От родительской платы за детсад многодетные семьи освобождены с апреля этого года. Новая мера поддержки разработана по итогам совместной работы с многодетными семьями Ивановской области. А соответствующий закон принят по инициативе Воскресенского. Воспользоваться этой мерой могут все многодетные семьи независимо от уровня доходов.
Кроме того, в Год семьи в Ивановской области принят целый ряд мер поддержки многодетных семей. В их числе также – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт.
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Все меры социальной поддержки многодетных семей систематизированы указом губернатора и предоставляются независимо от уровня дохода.
Как напомнил губернатор, сейчас в Ивановской области проживает более 10 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают 35 тысяч детей.
"У нас в регионе число многодетных семей выросло за 10 лет в два раза", - цитирует пресс-служба Воскресенского.
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Ивановская областьЖильеИвановская областьИвановский районСтанислав Воскресенский
 
 
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