https://ria.ru/20240708/deti-1958327413.html

Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей

Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024

Бесплатно ходят в ивановские детсады 7,7 тысячи ребят из многодетных семей

С этого года многодетные семьи Ивановской области освобождены от родительской платы за детский сад, сейчас дошкольные учреждения бесплатно посещают 7,7 тысячи... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:30

2024-07-08T18:30

2024-07-08T18:30

ивановская область

жилье

ивановская область

ивановский район

станислав воскресенский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576105307_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_4224e734439c1bfb749e76750d5dd0e6.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. С этого года многодетные семьи Ивановской области освобождены от родительской платы за детский сад, сейчас дошкольные учреждения бесплатно посещают 7,7 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новые меры поддержки, введенные в регионе в Год семьи, серьезно помогают сэкономить семейный бюджет, отметили многодетные родители в ходе встречи с губернатором регионом Станиславом Воскресенским в понедельник. Так, жительница Ивановского района Ольга Корсакова рассказала, что воспитывает трех сыновей. Все они – дошколята, посещают детский сад "Сказка" в деревне Коляново. "В этом году нам отменили родительскую плату за детский сад. Это очень приятно, ведь экономия составит около 100 тысяч рублей в год", - рассказала женщина. От родительской платы за детсад многодетные семьи освобождены с апреля этого года. Новая мера поддержки разработана по итогам совместной работы с многодетными семьями Ивановской области. А соответствующий закон принят по инициативе Воскресенского. Воспользоваться этой мерой могут все многодетные семьи независимо от уровня доходов. Кроме того, в Год семьи в Ивановской области принят целый ряд мер поддержки многодетных семей. В их числе также – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Все меры социальной поддержки многодетных семей систематизированы указом губернатора и предоставляются независимо от уровня дохода. Как напомнил губернатор, сейчас в Ивановской области проживает более 10 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают 35 тысяч детей. "У нас в регионе число многодетных семей выросло за 10 лет в два раза", - цитирует пресс-служба Воскресенского.

https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html

https://ria.ru/20231103/poliklinika-1907141853.html

https://ria.ru/20231214/matkapital-1915864179.html

ивановская область

ивановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, ивановская область, ивановский район, станислав воскресенский