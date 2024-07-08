https://ria.ru/20240708/botulizm-1958313434.html

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 08.07.2024

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Более сорока пациентов с ботулизмом остаются в больницах, из них девять - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:46

2024-07-08T17:46

2024-07-08T17:54

общество

россия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

алексей кузнецов

москва

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более сорока пациентов с ботулизмом остаются в больницах, из них девять - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находятся 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

москва

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, алексей кузнецов, москва, нижегородская область