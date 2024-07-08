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Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 08.07.2024
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17:46 08.07.2024 (обновлено: 17:54 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/botulizm-1958313434.html
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 08.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Более сорока пациентов с ботулизмом остаются в больницах, из них девять - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:46
2024-07-08T17:54
общество
россия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
алексей кузнецов
москва
нижегородская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более сорока пациентов с ботулизмом остаются в больницах, из них девять - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находятся 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
россия
москва
нижегородская область
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общество, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, алексей кузнецов, москва, нижегородская область
Общество, Россия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Алексей Кузнецов, Москва, Нижегородская область
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав: 41 человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в операционном блоке больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более сорока пациентов с ботулизмом остаются в больницах, из них девять - на ИВЛ, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находятся 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов журналистам.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
ОбществоРоссияМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиАлексей КузнецовМоскваНижегородская область
 
 
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