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В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи
В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи - РИА Новости, 08.07.2024
В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи
Подростка 16 лет во время купания в необорудованном месте утянуло течение реки Зеи в Благовещенске, ведётся доследственная проверка, сообщает следственное... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:57
2024-07-08T05:57
2024-07-08T05:57
происшествия
благовещенск
зея (город)
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Подростка 16 лет во время купания в необорудованном месте утянуло течение реки Зеи в Благовещенске, ведётся доследственная проверка, сообщает следственное управление следственного комитета по Амурской области. По данным регионального главка МЧС, вечером 6 июля на реке Зее в Благовещенске при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 годов рождения. Очевидцы спасли одного из них, второй предположительно утонул. "По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК региона. По предварительным данным СУСК, 16-летний подросток в компании двоих друзей купался в месте, для этого не предназначенном, и его подхватило течением. Двое его товарищей не пострадали. Спасатели ведут поисковые работы.
https://ria.ru/20231114/spasenie-1909411870.html
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происшествия, благовещенск, зея (город), амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, Зея (город), Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП в Благовещенске
В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи
СК ведет проверку в Благовещенске после того, как подростка утянуло течение реки