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В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи

В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи - РИА Новости, 08.07.2024

В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи

Подростка 16 лет во время купания в необорудованном месте утянуло течение реки Зеи в Благовещенске, ведётся доследственная проверка, сообщает следственное... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T05:57

2024-07-08T05:57

2024-07-08T05:57

происшествия

благовещенск

зея (город)

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Подростка 16 лет во время купания в необорудованном месте утянуло течение реки Зеи в Благовещенске, ведётся доследственная проверка, сообщает следственное управление следственного комитета по Амурской области. По данным регионального главка МЧС, вечером 6 июля на реке Зее в Благовещенске при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 годов рождения. Очевидцы спасли одного из них, второй предположительно утонул. "По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК региона. По предварительным данным СУСК, 16-летний подросток в компании двоих друзей купался в месте, для этого не предназначенном, и его подхватило течением. Двое его товарищей не пострадали. Спасатели ведут поисковые работы.

https://ria.ru/20231114/spasenie-1909411870.html

благовещенск

зея (город)

амурская область

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происшествия, благовещенск, зея (город), амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп в благовещенске