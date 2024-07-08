https://ria.ru/20240708/bam-1958151181.html

"Стройка века": история легендарного БАМа

"Стройка века": история легендарного БАМа - РИА Новости, 08.07.2024

"Стройка века": история легендарного БАМа

Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей.

2024-07-08T10:13

2024-07-08T10:13

2024-07-08T10:13

россия

кпсс

видео

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Постановление ЦК КПСС о строительстве БАМа вышло 8 июля 1974 года. Молодежь на "стройку века" приезжала со всех уголков Советского Союза. Она-то и стала основной трудовой силой. Сегодня протяженность БАМа – более 4300 км. Это крупнейшая железнодорожная магистраль в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Стройка века": история легендарного БАМа Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей. Постановление ЦК КПСС о строительстве БАМа вышло 8 июля 1974 года. Молодежь на "стройку века" приезжала со всех уголков Советского Союза. Она-то и стала основной трудовой силой. Сегодня протяженность БАМа – более 4300 км. Это крупнейшая железнодорожная магистраль в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. 2024-07-08T10:13 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кпсс, видео, видео