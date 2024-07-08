https://ria.ru/20240708/bam-1958151181.html
"Стройка века": история легендарного БАМа
"Стройка века": история легендарного БАМа - РИА Новости, 08.07.2024
"Стройка века": история легендарного БАМа
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей.
2024-07-08T10:13
2024-07-08T10:13
2024-07-08T10:13
россия
кпсс
видео
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Постановление ЦК КПСС о строительстве БАМа вышло 8 июля 1974 года. Молодежь на "стройку века" приезжала со всех уголков Советского Союза. Она-то и стала основной трудовой силой. Сегодня протяженность БАМа – более 4300 км. Это крупнейшая железнодорожная магистраль в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Стройка века": история легендарного БАМа
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей. Постановление ЦК КПСС о строительстве БАМа вышло 8 июля 1974 года. Молодежь на "стройку века" приезжала со всех уголков Советского Союза. Она-то и стала основной трудовой силой. Сегодня протяженность БАМа – более 4300 км. Это крупнейшая железнодорожная магистраль в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.
2024-07-08T10:13
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PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кпсс, видео, видео
"Стройка века": история легендарного БАМа
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей.
2024-07-08T10:13
true
PT2M44S
"Стройка века": история легендарного БАМа
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей.
Постановление ЦК КПСС о строительстве БАМа вышло 8 июля 1974 года. Молодежь на "стройку века" приезжала со всех уголков Советского Союза. Она-то и стала основной трудовой силой. Сегодня протяженность БАМа – более 4300 км. Это крупнейшая железнодорожная магистраль в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.