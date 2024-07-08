https://ria.ru/20240708/bam-1957688449.html

Байкало-Амурская магистраль (БАМ)

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - РИА Новости, 08.07.2024

Байкало-Амурская магистраль (БАМ)

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью)... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:50

2024-07-08T02:50

2024-07-08T02:50

справки

комсомольск-на-амуре

ссср

леонид брежнев

ржд

кпсс

влксм

байкало-амурская магистраль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957684730_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_27e7c676aa66fc8b752f734db849a1dc.jpg

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. БАМ пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского края.Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнги, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани – 4,3 тысячи километров.БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Новый Ургал и Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре.В настоящее время двухпутная железная дорога построена от Тайшета до Лены (704 километра) и однопутная – от Лены до Таксимо (725 километров). На остальном участке БАМа построена однопутная железная дорога с тепловозной тягой.БАМ проходит по территории с суровыми природно-климатическими условиями – через районы вечной мерзлоты (глубина которой от одного-трех до сотен метров) и высокой сейсмичности (до девяти баллов). Магистраль пересекает 11 полноводных рек (среди них Лена, Амур, Зея, Витим, Олекилометраа, Селемджа, Бурея) и семь горных хребтов (Байкальский, Северо-Муйский, Удоканский, Кодарский, Олекилометраинский Становик, Туранский и Дуссе-Алинский). Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проходит в тоннелях (среди них Байкальский (6,7 километра) и Северо-Муйский (15,3 километра).При строительстве БАМа были применены новейшие конструкции, разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях.Идея строительства дороги впервые была выдвинута в 80-е годы XIX века.В 1888 году в Русском техническом обществе обсуждался проект постройки тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала, однако в дореволюционный период он не получил практического разрешения.В 1924 году Совет труда и обороны СССР утвердил перспективный план развития железных дорог страны, в котором появились контуры будущей магистрали.В 1930 году за основу был взят проект, в котором впервые прозвучало современное название магистрали – Байкало-Амурская. В 1932 году вышло постановление СНК СССР "О строительстве Байкало-Амурской железной дороги", в рамках которого Наркомат путей сообщения начал изыскания будущей трассы. В 1933 году было определено общее направление и основные опорные пункты магистрали.Одной из основных проблем при ее строительстве стала нехватка рабочей силы, что определило использование труда заключенных. В 1932 году вышло постановление СНК СССР, по которому строительство БАМа было передано особому управлению ОГПУ, а затем создано его подразделение БАМлаг. В 1938 году на укладке магистрали работало более 150 тысяч заключенных.В 1937 году ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение о строительстве БАМа от Тайшета до Советской Гавани через Усть-Кут, Нижнеангарск, Тындинский, Ургал, Комсомольск-на-Амуре.БАМ строился одновременно и с запада, и с востока. В 1938 году началось строительство западного участка от Тайшета до Братска и далее до Усть-Кута (Лена) длиной 720 километров, прерванное Великой Отечественной войной (1941-1945). Рабочее движение от Тайшета до Братска началось в конце 1947 года, сквозное – в 1951 году, а постоянное в 1958 году.В 1939 году началось проектирование восточного участка БАМа от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани (442 километра). Уже в 1945 году по нему прошел первый поезд (введен в постоянную эксплуатацию в 1947 году).В предвоенный этап на Дальнем Востоке также строились соединительные железные дороги от Транссиба на север к будущей трассе БАМа: это БАМ (станция на Транссибе) – Тындинский (1937-1941, 179 километра), разобранная в 1942 году и восстановленная в начале 1970-х годов; Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре (1938-1940, 353 километра); Известковая – Ургал (1940-1941, 343 километра), разобранная в 1942 году для Волжской рокады и восстановленная в 1951 году.В 1958 году был введен в постоянную эксплуатацию участок Тайшет-Лена-Якурим (730 километров). С введением в эксплуатацию данных участков БАМа строительство магистрали было приостановлено до 1967 года, когда было принято правительственное постановление "Об усилении изысканий БАМа". Завершающий этап строительства основной трассы БАМа пришелся на вторую половину 1970-х – первую половину 1980-х годов.15 марта 1974 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев назвал БАМ "важнейшей стройкой IX пятилетки". В апреле состоялся 17-й съезд комсомола, на котором БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.27 апреля 1974 года первый Всесоюзный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ отправился на БАМ прямо из Кремлевского дворца. В его составе была молодежь со всего СССР. Следом к стройке стали присоединяться и другие крупные отряды, такие как "Якутский комсомолец" и "Комсомолец Ленинграда". Средний возраст специалистов, отправляющихся на БАМ, составлял 20-30 лет. 8 июля 1974 года вышло постановление Совета министров и ЦК КПСС "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Основной трудовой силой на стройке стала молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.В 1978-1982 годах на стройке века работало уже более 32 тысяч комсомольцев. Всего за годы освоения БАМа в студенческих отрядах трудились 36 тысяч бойцов и командиров. Ими был выполнен колоссальный объем работ на сумму более 100 миллионов советских рублей. В общей сложности в строительстве БАМа участвовало около двух миллионов человек. С 1974 по 1984 годы одновременно с шести направлений строился последний основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.Наряду с прокладкой железнодорожных линий строились жилые поселки, проводились культурные мероприятия, занимались вопросами охраны окружающей среды.В 1977 году был проложен участок Бамовская-Тында (180 километров). Он соединил две грандиозные магистрали – БАМ и Транссиб.Единой магистралью БАМ стал 29 сентября 1984 года, когда на разъезде Балбухта встретились восточное и западное направления строителей БАМа. 1 октября на станции Куанда (Каларский район Читинской области) состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. Именно эта дата считается днем его рождения.4 января 1992 года вышло постановление правительства РФ "О мерах по завершению строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и сооружению железной дороги Беркатит-Томмот-Якутск.Окончательной датой завершения строительства БАМА считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю. По своей протяженности – 15,343 километра – он является самым длинным тоннелем в России и пятым в мире. По условиям строительства он не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы.Строительство БАМа решило задачи общенационального уровня: был открыт доступ к природным ресурсам огромного региона; обеспечены транзитные перевозки; создан кратчайший межконтинентальный железнодорожный маршрут Восток-Запад протяженностью 10 тысяч километров по российским железным дорогам; в военно-стратегическом смысле магистраль парирует возможные сбои и перерывы в движении поездов на Транссибе.В настоящее время по БАМу перевозят около 12 миллионов тонн грузов в год и порядка 12 миллионов пассажиров в год. Интенсивность движения пассажирских поездов по магистрали незначительна – 1-2 пары поездов в сутки на участке Комсомольск-Северобайкальск и 9-16 пар на западном участке.С 2013 года ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) проводит комплекс мероприятий по модернизации инфраструктуры Восточного полигона (в него входят БАМ и Транссиб). Его цель – ликвидация "узких" мест на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. Первый этап реконструкции был завершен к сентябрю 2022 года. В итоге пропускная способность магистралей увеличилась до 144 миллиона тонн грузов в год. Стоимость первого этапа составила 520,5 миллиарда рублей. В настоящее время РЖД реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он находится в завершающей стадии и предусматривает увеличение провозной способности по итогам 2024 года до 180 миллионов тонн (в 2023 году – 173 миллиона тонн). В марте 2024 года РЖД приступили к третьему этапу модернизации на период до 2035 года, в том числе достижения провозной способности по итогам 2030 года – до 210 миллионов тонн, а по итогам 2032 года – 270 миллионов тонн. Будут построены три новых тоннеля и один мост. Стоимость всего третьего этапа развития Восточного полигона предварительно оценивается в 3,738 триллиона рублей. Общая стоимость сосредоточенного минерально-сырьевого потенциала БАМа – около 900 миллиардов долларов. В 2018 году Байкало-Амурская магистраль вошла в тройку самых удивительных маршрутов мира по версии Lonely Planet. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

комсомольск-на-амуре

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, комсомольск-на-амуре, ссср, леонид брежнев, ржд, кпсс, влксм, байкало-амурская магистраль