Памятное знамя 50-летия БАМа передали в Москве представителям студотрядов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В День российских студенческих отрядов 17 февраля на Ярославском вокзале состоялась передача памятного знамени 50-летия БАМа Российской общественной организации "Российские студенческие отряды". Мероприятие дало старт обширной программе празднования 50-летнего юбилея начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Указ о торжествах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. О том, как прошла торжественная церемония и каковы перспективы развития магистрали — в репортаже РИА Новости.Масштабный проектБАМ – одна из крупнейших железнодорожных дорог в мире. Постановление о ее строительстве было принято в июле 1974 года. Магистраль возводилась в сложных климатических условиях, она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ – часть Восточного полигона, пересекает территории Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. Общая протяженность дороги от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 километров, вместе с ответвлениями и соединительными линиями — 5,6 тысячи километров.История легендарной магистрали неразрывно связана с историей студенческих студотрядов. В 1974 году БАМ был объявлен ударной комсомольской стройкой. Почти 50 лет назад, 27 апреля 1974 года, именно с Ярославского вокзала на строительство дороги выехал первый Всесоюзный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. За четыре года бойцы студотрядов уложили 266 километров железнодорожного полотна: от Усть-Кута до границы с Бурятией. Традиции первопроходцев БАМа продолжает Всероссийский трудовой проект "БАМ 2.0". Сегодня на объектах Восточного полигона – БАМа и Транссиба – трудятся тысячи бойцов студотрядов.В этом году юбилейные даты празднуют и "Российские студенческие отряды" - 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории студотрядов. Сегодня РСО – крупнейшая молодежная организация страны, которая объединяет более 200 тысяч молодых людей из 82 субъектов РФ. В 2015 году у студотрядов появился свой праздник – по указу президента РФ 17 февраля ежегодно отмечается День российских студенческих отрядов.Передача знамени — символа связи поколенийВ церемонии передачи знамени в субботу на Ярославском вокзале приняли участие генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководитель РСО Михаил Киселев, президент Общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин, сегодняшние студотрядовцы и ветераны движения."Самая большая стройка СССР - это БАМ. И нынешнее строительство Восточного полигона по объемам инвестиций - это также крупнейшая стройка. За десятилетие мы должны построить по километражу столько же, сколько было построено с 1974 по 1984 год. Учитывая новые технологии и системы управления, объем возможности перевозки грузов будет в три раза больше, чем в те времена. При этом стройка не прекращается, на сегодняшний момент идет активное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы понимаем, что наша продукция, компетенции российских промышленников, то, что производит экономика РФ – востребовано и нужно быстрее развиваться именно в восточном направлении", - сказал на церемонии Белозеров.Он подчеркнул, что передача знамени – это, прежде всего, символ связи поколений. "Тех, кто 50 лет назад именно отсюда уезжал на строительство БАМа, с тем поколением, кто уже сегодня участвует в стройке БАМ 2.0. Я уверен, что это знамя вдохновит еще многие тысячи студентов, кто приедет в ближайшие десятилетия продолжать строительство на Восточный полигон. Мы постараемся сделать все, чтобы молодежь имела возможность приобщиться не только к строительству, но и увидеть историю, почувствовать себя теми легендарными строителями, которые возвели историю страны. Горжусь, что мы выполняем вовремя в срок поручения президента России по так необходимому развитию железных дорог на восточном направлении", - сказал журналистам Белозеров.С 2013 года АО "РЖД" реализует комплекс мероприятий в рамках модернизации Восточного полигона, которые продолжают стратегический вектор развития страны, освоения территорий и укрепления ее связанности. Цель проекта – ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. "Российские студенческие отряды", как и прежде, играют важную роль в строительстве и модернизации БАМа."БАМ – это самая устойчивая ассоциация со студенческими отрядами, а также с мощью и величием страны. Ведь именно там ковался характер, именно там наш народ доказал что мы можем прорубать великие дороги и делать то, что не под силу человеку. Там люди превосходили самих себя. Я искренне благодарен за то, что сегодня РЖД дает возможность молодому поколению вновь прикоснуться к этой величайшей стройке", - отметил в ходе церемонии Киселев.В свою очередь, президент "Бамовского содружества" подчеркнул, что значение такого движения как студенческие строительные отряды трудно переоценить – ведь это знакомство со своей будущей профессией, развитие чувства команды."На БАМе принимали десятками тысяч студентов, и они выполняли колоссальную работу, это было ответственное мероприятие, потому что нужно было работодателю подготовить фронт работ, технику, материалы, чтобы люди не простаивали и хорошо зарабатывали, и они выполняли свое дело. Давайте будем следовать тому задору и настрою, который задавали еще первые комсомольцы", - добавил Басин.Для участия в церемонии передачи памятного знамени были приглашены член Наблюдательного совета РСО Василий Шабалдин и командир штаба студенческих отрядов УрГУПС Ильяс Губайдуллин."С первого года начала освоения Байкало-Амурской магистрали центральный штаб студенческих строительных отрядов приступил к формированию и направлению бойцов на эту великую стройку. Энтузиазм у молодых был колоссальный – желающих отбоя не было. Всего за годы освоения БАМ в студенческих отрядах приняло участие 36 тысяч бойцов и командиров студенческих отрядов. Ими был выполнен колоссальный объем работ на сумму более 100 миллионов советских рублей. Я горжусь тем, что сегодня мы передаем знамя в надежные руки, и уверен оно будет высоко сиять над российскими студенческими отрядами и российскими железными дорогами", - сказал Шабалдин.В прошлом трудовом семестре на Восточном полигоне работали почти 2,5 тысячи юношей и девушек. А в этом году уже порядка четырех тысяч молодых людей планируют отправиться на инфраструктурные объекты, которые строятся на востоке, в том числе и на БАМе. Ребята поедут работать в Северобайкальск, Тынду, поселок Магистральный, Комсомольск-на-Амуре, Новый Уоян и другие населенные пункты по пути магистрали.
Участницы церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В День российских студенческих отрядов 17 февраля на Ярославском вокзале состоялась передача памятного знамени 50-летия БАМа Российской общественной организации "Российские студенческие отряды". Мероприятие дало старт обширной программе празднования 50-летнего юбилея начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Указ о торжествах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. О том, как прошла торжественная церемония и каковы перспективы развития магистрали — в репортаже РИА Новости.
Масштабный проект
БАМ – одна из крупнейших железнодорожных дорог в мире. Постановление о ее строительстве было принято в июле 1974 года. Магистраль возводилась в сложных климатических условиях, она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ – часть Восточного полигона, пересекает территории Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. Общая протяженность дороги от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 километров, вместе с ответвлениями и соединительными линиями — 5,6 тысячи километров.
Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян – верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.
Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян – верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.
Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.
Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.
Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.
Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.
Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи – в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.
Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи – в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.
В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото – мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.
В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото – мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.
Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа – железной дороги протяженностью 4324 километра – удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото – работа на одном из строящихся участков трассы.
Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа – железной дороги протяженностью 4324 километра – удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото – работа на одном из строящихся участков трассы.
Бамовцы не обижены были вниманием артистов – с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы – горячие источники, например.
Зима 1980 года, Бурятия
Бамовцы не обижены были вниманием артистов – с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы – горячие источники, например.
Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян – верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.
Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.
Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.
Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи – в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.
В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото – мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.
Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа – железной дороги протяженностью 4324 километра – удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото – работа на одном из строящихся участков трассы.
Бамовцы не обижены были вниманием артистов – с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы – горячие источники, например.
История легендарной магистрали неразрывно связана с историей студенческих студотрядов. В 1974 году БАМ был объявлен ударной комсомольской стройкой. Почти 50 лет назад, 27 апреля 1974 года, именно с Ярославского вокзала на строительство дороги выехал первый Всесоюзный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. За четыре года бойцы студотрядов уложили 266 километров железнодорожного полотна: от Усть-Кута до границы с Бурятией. Традиции первопроходцев БАМа продолжает Всероссийский трудовой проект "БАМ 2.0". Сегодня на объектах Восточного полигона – БАМа и Транссиба – трудятся тысячи бойцов студотрядов.
В этом году юбилейные даты празднуют и "Российские студенческие отряды" - 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории студотрядов. Сегодня РСО – крупнейшая молодежная организация страны, которая объединяет более 200 тысяч молодых людей из 82 субъектов РФ. В 2015 году у студотрядов появился свой праздник – по указу президента РФ 17 февраля ежегодно отмечается День российских студенческих отрядов.
День российских студенческих отрядов
Вчера, 02:09
Передача знамени — символа связи поколений
В церемонии передачи знамени в субботу на Ярославском вокзале приняли участие генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководитель РСО Михаил Киселев, президент Общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин, сегодняшние студотрядовцы и ветераны движения.
"Самая большая стройка СССР - это БАМ. И нынешнее строительство Восточного полигона по объемам инвестиций - это также крупнейшая стройка. За десятилетие мы должны построить по километражу столько же, сколько было построено с 1974 по 1984 год. Учитывая новые технологии и системы управления, объем возможности перевозки грузов будет в три раза больше, чем в те времена. При этом стройка не прекращается, на сегодняшний момент идет активное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы понимаем, что наша продукция, компетенции российских промышленников, то, что производит экономика РФ – востребовано и нужно быстрее развиваться именно в восточном направлении", - сказал на церемонии Белозеров.
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров (справа) участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров (справа) участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
Он подчеркнул, что передача знамени – это, прежде всего, символ связи поколений. "Тех, кто 50 лет назад именно отсюда уезжал на строительство БАМа, с тем поколением, кто уже сегодня участвует в стройке БАМ 2.0. Я уверен, что это знамя вдохновит еще многие тысячи студентов, кто приедет в ближайшие десятилетия продолжать строительство на Восточный полигон. Мы постараемся сделать все, чтобы молодежь имела возможность приобщиться не только к строительству, но и увидеть историю, почувствовать себя теми легендарными строителями, которые возвели историю страны. Горжусь, что мы выполняем вовремя в срок поручения президента России по так необходимому развитию железных дорог на восточном направлении", - сказал журналистам Белозеров.
С 2013 года АО "РЖД" реализует комплекс мероприятий в рамках модернизации Восточного полигона, которые продолжают стратегический вектор развития страны, освоения территорий и укрепления ее связанности. Цель проекта – ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. "Российские студенческие отряды", как и прежде, играют важную роль в строительстве и модернизации БАМа.
Руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
"БАМ – это самая устойчивая ассоциация со студенческими отрядами, а также с мощью и величием страны. Ведь именно там ковался характер, именно там наш народ доказал что мы можем прорубать великие дороги и делать то, что не под силу человеку. Там люди превосходили самих себя. Я искренне благодарен за то, что сегодня РЖД дает возможность молодому поколению вновь прикоснуться к этой величайшей стройке", - отметил в ходе церемонии Киселев.
В свою очередь, президент "Бамовского содружества" подчеркнул, что значение такого движения как студенческие строительные отряды трудно переоценить – ведь это знакомство со своей будущей профессией, развитие чувства команды.
Президент общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
"На БАМе принимали десятками тысяч студентов, и они выполняли колоссальную работу, это было ответственное мероприятие, потому что нужно было работодателю подготовить фронт работ, технику, материалы, чтобы люди не простаивали и хорошо зарабатывали, и они выполняли свое дело. Давайте будем следовать тому задору и настрою, который задавали еще первые комсомольцы", - добавил Басин.
Для участия в церемонии передачи памятного знамени были приглашены член Наблюдательного совета РСО Василий Шабалдин и командир штаба студенческих отрядов УрГУПС Ильяс Губайдуллин.
Руководитель студенческого отряда "Центросоюз" Центрального штаба РСО Василий Шабалдин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
"С первого года начала освоения Байкало-Амурской магистрали центральный штаб студенческих строительных отрядов приступил к формированию и направлению бойцов на эту великую стройку. Энтузиазм у молодых был колоссальный – желающих отбоя не было. Всего за годы освоения БАМ в студенческих отрядах приняло участие 36 тысяч бойцов и командиров студенческих отрядов. Ими был выполнен колоссальный объем работ на сумму более 100 миллионов советских рублей. Я горжусь тем, что сегодня мы передаем знамя в надежные руки, и уверен оно будет высоко сиять над российскими студенческими отрядами и российскими железными дорогами", - сказал Шабалдин.
В прошлом трудовом семестре на Восточном полигоне работали почти 2,5 тысячи юношей и девушек. А в этом году уже порядка четырех тысяч молодых людей планируют отправиться на инфраструктурные объекты, которые строятся на востоке, в том числе и на БАМе. Ребята поедут работать в Северобайкальск, Тынду, поселок Магистральный, Комсомольск-на-Амуре, Новый Уоян и другие населенные пункты по пути магистрали.
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