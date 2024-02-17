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Памятное знамя 50-летия БАМа передали в Москве представителям студотрядов - РИА Новости, 17.02.2024
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15:17 17.02.2024
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Памятное знамя 50-летия БАМа передали в Москве представителям студотрядов
Памятное знамя 50-летия БАМа передали в Москве представителям студотрядов - РИА Новости, 17.02.2024
Памятное знамя 50-летия БАМа передали в Москве представителям студотрядов
В День российских студенческих отрядов 17 февраля на Ярославском вокзале состоялась передача памятного знамени 50-летия БАМа Российской общественной организации РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:17
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амурская область
ржд
олег белозеров
ефим басин
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байкало-амурская магистраль
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В День российских студенческих отрядов 17 февраля на Ярославском вокзале состоялась передача памятного знамени 50-летия БАМа Российской общественной организации "Российские студенческие отряды". Мероприятие дало старт обширной программе празднования 50-летнего юбилея начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Указ о торжествах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. О том, как прошла торжественная церемония и каковы перспективы развития магистрали — в репортаже РИА Новости.Масштабный проектБАМ – одна из крупнейших железнодорожных дорог в мире. Постановление о ее строительстве было принято в июле 1974 года. Магистраль возводилась в сложных климатических условиях, она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ – часть Восточного полигона, пересекает территории Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. Общая протяженность дороги от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 километров, вместе с ответвлениями и соединительными линиями — 5,6 тысячи километров.История легендарной магистрали неразрывно связана с историей студенческих студотрядов. В 1974 году БАМ был объявлен ударной комсомольской стройкой. Почти 50 лет назад, 27 апреля 1974 года, именно с Ярославского вокзала на строительство дороги выехал первый Всесоюзный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. За четыре года бойцы студотрядов уложили 266 километров железнодорожного полотна: от Усть-Кута до границы с Бурятией. Традиции первопроходцев БАМа продолжает Всероссийский трудовой проект "БАМ 2.0". Сегодня на объектах Восточного полигона – БАМа и Транссиба – трудятся тысячи бойцов студотрядов.В этом году юбилейные даты празднуют и "Российские студенческие отряды" - 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории студотрядов. Сегодня РСО – крупнейшая молодежная организация страны, которая объединяет более 200 тысяч молодых людей из 82 субъектов РФ. В 2015 году у студотрядов появился свой праздник – по указу президента РФ 17 февраля ежегодно отмечается День российских студенческих отрядов.Передача знамени — символа связи поколенийВ церемонии передачи знамени в субботу на Ярославском вокзале приняли участие генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководитель РСО Михаил Киселев, президент Общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин, сегодняшние студотрядовцы и ветераны движения."Самая большая стройка СССР - это БАМ. И нынешнее строительство Восточного полигона по объемам инвестиций - это также крупнейшая стройка. За десятилетие мы должны построить по километражу столько же, сколько было построено с 1974 по 1984 год. Учитывая новые технологии и системы управления, объем возможности перевозки грузов будет в три раза больше, чем в те времена. При этом стройка не прекращается, на сегодняшний момент идет активное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы понимаем, что наша продукция, компетенции российских промышленников, то, что производит экономика РФ – востребовано и нужно быстрее развиваться именно в восточном направлении", - сказал на церемонии Белозеров.Он подчеркнул, что передача знамени – это, прежде всего, символ связи поколений. "Тех, кто 50 лет назад именно отсюда уезжал на строительство БАМа, с тем поколением, кто уже сегодня участвует в стройке БАМ 2.0. Я уверен, что это знамя вдохновит еще многие тысячи студентов, кто приедет в ближайшие десятилетия продолжать строительство на Восточный полигон. Мы постараемся сделать все, чтобы молодежь имела возможность приобщиться не только к строительству, но и увидеть историю, почувствовать себя теми легендарными строителями, которые возвели историю страны. Горжусь, что мы выполняем вовремя в срок поручения президента России по так необходимому развитию железных дорог на восточном направлении", - сказал журналистам Белозеров.С 2013 года АО "РЖД" реализует комплекс мероприятий в рамках модернизации Восточного полигона, которые продолжают стратегический вектор развития страны, освоения территорий и укрепления ее связанности. Цель проекта – ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. "Российские студенческие отряды", как и прежде, играют важную роль в строительстве и модернизации БАМа."БАМ – это самая устойчивая ассоциация со студенческими отрядами, а также с мощью и величием страны. Ведь именно там ковался характер, именно там наш народ доказал что мы можем прорубать великие дороги и делать то, что не под силу человеку. Там люди превосходили самих себя. Я искренне благодарен за то, что сегодня РЖД дает возможность молодому поколению вновь прикоснуться к этой величайшей стройке", - отметил в ходе церемонии Киселев.В свою очередь, президент "Бамовского содружества" подчеркнул, что значение такого движения как студенческие строительные отряды трудно переоценить – ведь это знакомство со своей будущей профессией, развитие чувства команды."На БАМе принимали десятками тысяч студентов, и они выполняли колоссальную работу, это было ответственное мероприятие, потому что нужно было работодателю подготовить фронт работ, технику, материалы, чтобы люди не простаивали и хорошо зарабатывали, и они выполняли свое дело. Давайте будем следовать тому задору и настрою, который задавали еще первые комсомольцы", - добавил Басин.Для участия в церемонии передачи памятного знамени были приглашены член Наблюдательного совета РСО Василий Шабалдин и командир штаба студенческих отрядов УрГУПС Ильяс Губайдуллин."С первого года начала освоения Байкало-Амурской магистрали центральный штаб студенческих строительных отрядов приступил к формированию и направлению бойцов на эту великую стройку. Энтузиазм у молодых был колоссальный – желающих отбоя не было. Всего за годы освоения БАМ в студенческих отрядах приняло участие 36 тысяч бойцов и командиров студенческих отрядов. Ими был выполнен колоссальный объем работ на сумму более 100 миллионов советских рублей. Я горжусь тем, что сегодня мы передаем знамя в надежные руки, и уверен оно будет высоко сиять над российскими студенческими отрядами и российскими железными дорогами", - сказал Шабалдин.В прошлом трудовом семестре на Восточном полигоне работали почти 2,5 тысячи юношей и девушек. А в этом году уже порядка четырех тысяч молодых людей планируют отправиться на инфраструктурные объекты, которые строятся на востоке, в том числе и на БАМе. Ребята поедут работать в Северобайкальск, Тынду, поселок Магистральный, Комсомольск-на-Амуре, Новый Уоян и другие населенные пункты по пути магистрали.
https://ria.ru/20240217/studotryady-1927543860.html
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общество, амурская область, ржд, олег белозеров, ефим басин, забайкальский край, байкало-амурская магистраль
Общество, Амурская область, РЖД, Олег Белозеров, Ефим Басин, Забайкальский край, Байкало-Амурская магистраль

Памятное знамя 50-летия БАМа передали в Москве представителям студотрядов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУчастницы церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Участницы церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Участницы церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В День российских студенческих отрядов 17 февраля на Ярославском вокзале состоялась передача памятного знамени 50-летия БАМа Российской общественной организации "Российские студенческие отряды". Мероприятие дало старт обширной программе празднования 50-летнего юбилея начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Указ о торжествах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. О том, как прошла торжественная церемония и каковы перспективы развития магистрали — в репортаже РИА Новости.

Масштабный проект

БАМ – одна из крупнейших железнодорожных дорог в мире. Постановление о ее строительстве было принято в июле 1974 года. Магистраль возводилась в сложных климатических условиях, она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ – часть Восточного полигона, пересекает территории Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. Общая протяженность дороги от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 километров, вместе с ответвлениями и соединительными линиями — 5,6 тысячи километров.
Школа мужества и жизни: вклад студентов в стройку века – БАМ
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян – верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМ

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян – верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.

© РИА Новости / Маршани
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1 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Партия сказала "надо" – комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.

Комсомольцы отправляются на строительство БАМа

Партия сказала "надо" – комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.

© РИА Новости / Маршани
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2 из 27
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.

Строительство Байкало-Амурской магистрали

Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.

© РИА Новости / Роман Денисов
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3 из 27
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху – на вертолетах.

Доставка грузов по реке Лене на строительство Байкало-Амурской магистрали

Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху – на вертолетах.

© РИА Новости / Роман Денисов
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4 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Байкало-Амурская магистраль –

Над Звездным кружит наш вертолет,

А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)

На фото – палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова – при участии прекрасного пола.

Строители БАМа, живущие в палаточном посёлке Звёздный, заготавливают дрова

Байкало-Амурская магистраль –

Над Звездным кружит наш вертолет,

А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)

На фото – палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова – при участии прекрасного пола.

© РИА Новости / Маршани
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5 из 27
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

А это другой поселок строителей – Магистральный. Обосновались.

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Поселок строителей Магистральный

А это другой поселок строителей – Магистральный. Обосновались.

© РИА Новости / Роман Денисов
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6 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.

Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.

© РИА Новости / Маршани
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7 из 27
© РИА Новости / А. Галушко | Перейти в медиабанк

Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.

Тепловоз ТЭМ2-1208 на новом участке железной дороги БАМ-Тында

Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.

© РИА Новости / А. Галушко
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8 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Октябрь 1974 года. У строителей БАМа – обед.

Строители БАМ обедают

Октябрь 1974 года. У строителей БАМа – обед.

© РИА Новости / Маршани
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9 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.

Первая волейбольная площадка в поселке Звездный, где живут строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.

© РИА Новости / Маршани
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10 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.

Жених переносит невесту через лужу в посёлке строителей БАМа Тынде

Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.

© РИА Новости / Маршани
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11 из 27
© РИА Новости / Владислав Шидловский | Перейти в медиабанк

А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Вертолет переносит дома строителей на новое место

А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
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12 из 27
© РИА Новости / Владислав Шидловский | Перейти в медиабанк

Детский сад строителей БАМа в Тынде – "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен – к первопроходцам подтягиваются семьи.

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Дети строителей в детском саду

Детский сад строителей БАМа в Тынде – "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен – к первопроходцам подтягиваются семьи.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
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13 из 27
© РИА Новости / И. Зотин | Перейти в медиабанк

Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи – в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.

Товарный состав едет по готовому участку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи – в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.

© РИА Новости / И. Зотин
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14 из 27
© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанк

В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото – мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.

Мост через Амур - одно из крупнейших инженерных сооружений на трассе БАМ

В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото – мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
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15 из 27
© РИА Новости / В. Белоколодов | Перейти в медиабанк

Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа – железной дороги протяженностью 4324 километра – удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото – работа на одном из строящихся участков трассы.

Один из строящихся участков Байкало-Амурской магистрали

Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа – железной дороги протяженностью 4324 километра – удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото – работа на одном из строящихся участков трассы.

© РИА Новости / В. Белоколодов
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16 из 27
© РИА Новости / Ф.Дунаевский | Перейти в медиабанк

БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" – секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.

Торжественная церемония укладки последнего серебряного звена - секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе

БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" – секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.

© РИА Новости / Ф.Дунаевский
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17 из 27
© РИА Новости / Шляхов | Перейти в медиабанк

Тайга расступается… Апрель 1976 года.

Один из учатков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Тайга расступается… Апрель 1976 года.

© РИА Новости / Шляхов
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18 из 27
© РИА Новости / Виктор Ахломов | Перейти в медиабанк

Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут – Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.

Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут - Таюра, недалеко от поселка Звездный. Байкало-Амурская магистраль

Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут – Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.

© РИА Новости / Виктор Ахломов
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19 из 27
© РИА Новости / Александр Маршани | Перейти в медиабанк

Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом – женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.

Вид на поселок Тында - будущий город-столицу Байкало-Амурской магистрали

Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом – женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.

© РИА Новости / Александр Маршани
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20 из 27
© РИА Новости / Пьянов | Перейти в медиабанк

Новостройки Тынды – столицы БАМа.

Новостройки города Тында. Байкало-Амурская магистраль

Новостройки Тынды – столицы БАМа.

© РИА Новости / Пьянов
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21 из 27
© РИА Новости / Пьянов | Перейти в медиабанк

В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".

Тында, сопка Фестивальная.

Американский певец Дин Рид (в центре) беседует со строителями БАМа

В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".

Тында, сопка Фестивальная.

© РИА Новости / Пьянов
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22 из 27
© РИА Новости / Облезов | Перейти в медиабанк

Бамовцы не обижены были вниманием артистов – с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы – горячие источники, например.

Зима 1980 года, Бурятия

Строители БАМа купаются в горячих источниках

Бамовцы не обижены были вниманием артистов – с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы – горячие источники, например.

Зима 1980 года, Бурятия

© РИА Новости / Облезов
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23 из 27
© РИА Новости / Облезов | Перейти в медиабанк

Нам не страшен здешний холод,

БАМ – для тех, кто сердцем молод…

Множество стихов и песен написано о БАМе – о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото – лесорубы-первопроходцы.

Члены бригады лесорубов, работающей на строительстве БАМа, идут по зимней дороге

Нам не страшен здешний холод,

БАМ – для тех, кто сердцем молод…

Множество стихов и песен написано о БАМе – о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото – лесорубы-первопроходцы.

© РИА Новости / Облезов
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24 из 27
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.

Выпускники школы-десятилетки поселка Звездный, следуя традиции, гуляют по шпалам и рельсам БАМа

Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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25 из 27
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

А это – апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото – мысовой тоннель на участке Северобайкальск – Нижнеангарск.

Мысовой тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Северобайкальск — Нижнеангарск

А это – апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото – мысовой тоннель на участке Северобайкальск – Нижнеангарск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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26 из 27
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут – история продолжается…

Чёртов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали

Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут – история продолжается…

© РИА Новости / Валерий Мельников
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27 из 27

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян – верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
1 из 27

Партия сказала "надо" – комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
2 из 27

Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.

© РИА Новости / Роман Денисов
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Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху – на вертолетах.

© РИА Новости / Роман Денисов
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Байкало-Амурская магистраль –

Над Звездным кружит наш вертолет,

А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)

На фото – палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова – при участии прекрасного пола.

© РИА Новости / Маршани
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А это другой поселок строителей – Магистральный. Обосновались.

© РИА Новости / Роман Денисов
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Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.

© РИА Новости / Маршани
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Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.

© РИА Новости / А. Галушко
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Октябрь 1974 года. У строителей БАМа – обед.

© РИА Новости / Маршани
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Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.

© РИА Новости / Маршани
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Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.

© РИА Новости / Маршани
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А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
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Детский сад строителей БАМа в Тынде – "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен – к первопроходцам подтягиваются семьи.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
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Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи – в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.

© РИА Новости / И. Зотин
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В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото – мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа – железной дороги протяженностью 4324 километра – удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото – работа на одном из строящихся участков трассы.

© РИА Новости / В. Белоколодов
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БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" – секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.

© РИА Новости / Ф.Дунаевский
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Тайга расступается… Апрель 1976 года.

© РИА Новости / Шляхов
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Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут – Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.

© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом – женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.

© РИА Новости / Александр Маршани
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Новостройки Тынды – столицы БАМа.

© РИА Новости / Пьянов
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В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".

Тында, сопка Фестивальная.

© РИА Новости / Пьянов
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Бамовцы не обижены были вниманием артистов – с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы – горячие источники, например.

Зима 1980 года, Бурятия

© РИА Новости / Облезов
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Нам не страшен здешний холод,

БАМ – для тех, кто сердцем молод…

Множество стихов и песен написано о БАМе – о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото – лесорубы-первопроходцы.

© РИА Новости / Облезов
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Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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А это – апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото – мысовой тоннель на участке Северобайкальск – Нижнеангарск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут – история продолжается…

© РИА Новости / Валерий Мельников
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История легендарной магистрали неразрывно связана с историей студенческих студотрядов. В 1974 году БАМ был объявлен ударной комсомольской стройкой. Почти 50 лет назад, 27 апреля 1974 года, именно с Ярославского вокзала на строительство дороги выехал первый Всесоюзный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. За четыре года бойцы студотрядов уложили 266 километров железнодорожного полотна: от Усть-Кута до границы с Бурятией. Традиции первопроходцев БАМа продолжает Всероссийский трудовой проект "БАМ 2.0". Сегодня на объектах Восточного полигона – БАМа и Транссиба – трудятся тысячи бойцов студотрядов.
В этом году юбилейные даты празднуют и "Российские студенческие отряды" - 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории студотрядов. Сегодня РСО – крупнейшая молодежная организация страны, которая объединяет более 200 тысяч молодых людей из 82 субъектов РФ. В 2015 году у студотрядов появился свой праздник – по указу президента РФ 17 февраля ежегодно отмечается День российских студенческих отрядов.
Участники сводного белорусско-российского студенческого отряда имени Героя Советского Союза маршала Николая Крылова во время работы - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
День российских студенческих отрядов
Вчера, 02:09

Передача знамени — символа связи поколений

В церемонии передачи знамени в субботу на Ярославском вокзале приняли участие генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководитель РСО Михаил Киселев, президент Общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин, сегодняшние студотрядовцы и ветераны движения.
"Самая большая стройка СССР - это БАМ. И нынешнее строительство Восточного полигона по объемам инвестиций - это также крупнейшая стройка. За десятилетие мы должны построить по километражу столько же, сколько было построено с 1974 по 1984 год. Учитывая новые технологии и системы управления, объем возможности перевозки грузов будет в три раза больше, чем в те времена. При этом стройка не прекращается, на сегодняшний момент идет активное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы понимаем, что наша продукция, компетенции российских промышленников, то, что производит экономика РФ – востребовано и нужно быстрее развиваться именно в восточном направлении", - сказал на церемонии Белозеров.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров (справа) участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров (справа) участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 2
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров (справа) участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 2
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Он подчеркнул, что передача знамени – это, прежде всего, символ связи поколений. "Тех, кто 50 лет назад именно отсюда уезжал на строительство БАМа, с тем поколением, кто уже сегодня участвует в стройке БАМ 2.0. Я уверен, что это знамя вдохновит еще многие тысячи студентов, кто приедет в ближайшие десятилетия продолжать строительство на Восточный полигон. Мы постараемся сделать все, чтобы молодежь имела возможность приобщиться не только к строительству, но и увидеть историю, почувствовать себя теми легендарными строителями, которые возвели историю страны. Горжусь, что мы выполняем вовремя в срок поручения президента России по так необходимому развитию железных дорог на восточном направлении", - сказал журналистам Белозеров.
С 2013 года АО "РЖД" реализует комплекс мероприятий в рамках модернизации Восточного полигона, которые продолжают стратегический вектор развития страны, освоения территорий и укрепления ее связанности. Цель проекта – ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. "Российские студенческие отряды", как и прежде, играют важную роль в строительстве и модернизации БАМа.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРуководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
"БАМ – это самая устойчивая ассоциация со студенческими отрядами, а также с мощью и величием страны. Ведь именно там ковался характер, именно там наш народ доказал что мы можем прорубать великие дороги и делать то, что не под силу человеку. Там люди превосходили самих себя. Я искренне благодарен за то, что сегодня РЖД дает возможность молодому поколению вновь прикоснуться к этой величайшей стройке", - отметил в ходе церемонии Киселев.
В свою очередь, президент "Бамовского содружества" подчеркнул, что значение такого движения как студенческие строительные отряды трудно переоценить – ведь это знакомство со своей будущей профессией, развитие чувства команды.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Президент общероссийской общественной организации Бамовское содружество Ефим Басин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
"На БАМе принимали десятками тысяч студентов, и они выполняли колоссальную работу, это было ответственное мероприятие, потому что нужно было работодателю подготовить фронт работ, технику, материалы, чтобы люди не простаивали и хорошо зарабатывали, и они выполняли свое дело. Давайте будем следовать тому задору и настрою, который задавали еще первые комсомольцы", - добавил Басин.
Для участия в церемонии передачи памятного знамени были приглашены член Наблюдательного совета РСО Василий Шабалдин и командир штаба студенческих отрядов УрГУПС Ильяс Губайдуллин.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРуководитель студенческого отряда "Центросоюз" Центрального штаба РСО Василий Шабалдин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Руководитель студенческого отряда Центросоюз Центрального штаба РСО Василий Шабалдин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Руководитель студенческого отряда "Центросоюз" Центрального штаба РСО Василий Шабалдин участвует в церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
"С первого года начала освоения Байкало-Амурской магистрали центральный штаб студенческих строительных отрядов приступил к формированию и направлению бойцов на эту великую стройку. Энтузиазм у молодых был колоссальный – желающих отбоя не было. Всего за годы освоения БАМ в студенческих отрядах приняло участие 36 тысяч бойцов и командиров студенческих отрядов. Ими был выполнен колоссальный объем работ на сумму более 100 миллионов советских рублей. Я горжусь тем, что сегодня мы передаем знамя в надежные руки, и уверен оно будет высоко сиять над российскими студенческими отрядами и российскими железными дорогами", - сказал Шабалдин.
В прошлом трудовом семестре на Восточном полигоне работали почти 2,5 тысячи юношей и девушек. А в этом году уже порядка четырех тысяч молодых людей планируют отправиться на инфраструктурные объекты, которые строятся на востоке, в том числе и на БАМе. Ребята поедут работать в Северобайкальск, Тынду, поселок Магистральный, Комсомольск-на-Амуре, Новый Уоян и другие населенные пункты по пути магистрали.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУчастники церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
Участники церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Участники церемонии передачи памятного знамени в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Ярославском вокзале в Москве
 
ОбществоАмурская областьРЖДОлег БелозеровЕфим БасинЗабайкальский крайБайкало-Амурская магистраль
 
 
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