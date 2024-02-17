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Школа мужества и жизни: вклад студентов в стройку века – БАМ

Школа мужества и жизни: вклад студентов в стройку века – БАМ - РИА Новости, 17.02.2024

Школа мужества и жизни: вклад студентов в стройку века – БАМ

Пятьдесят лет назад в Советском Союзе начали стройку века – БАМ. В числе первых добровольцев туда массово отправились студенты. Движение студенческих... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:45

2024-02-17T09:45

2024-02-17T09:45

фото

тында

тайшет

советская гавань

байкало-амурская магистраль

строительство

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Пятьдесят лет назад в Советском Союзе начали стройку века – БАМ. В числе первых добровольцев туда массово отправились студенты. Движение студенческих стройотрядов было развито по всей стране. Байкало-Амурскую магистраль предстояло прокладывать в труднодоступных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока России – через непроходимые леса, болота и участки вечной мерзлоты. Весомый вклад в освоении суровых территорий внесла молодежь, для которой БАМ стал школой мужества и жизни. Ко Дню российских студенческих отрядов, который празднуется 17 февраля, предлагаем вам хронику строительства одной из крупнейших железнодорожных магистралей мира – в фотоленте РИА Новости.Подготовила Карина Ивашко

тында

тайшет

советская гавань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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