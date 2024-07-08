Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште
Аксенов: в Алуште сложности с энергетикой после аварии на газопроводе
Глава Крыма Сергей Аксенов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. В Крыму самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Алуштинском регионе из-за роста потребления электричества после аварии на газопроводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В субботу вечером в лесу под Алуштой произошло возгорание на газопроводе и газораспределителе. Пожар площадью более 4 тысяч квадратных метров потушили спустя сутки. Четырнадцать сел региона остались без газа.
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"Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аварии в Крыму на энергообъектах связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, отметил он.
В связи с экстремальной жарой количество аварийных бригад "Крымэнерго" увеличено, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено.
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"В то же время, чтобы снизить нагрузку на электрические сети и избежать аварий, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов, либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию", - написал глава Крыма.
В понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей.