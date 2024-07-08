https://ria.ru/20240708/aksenov-1958327113.html

Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште

Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште - РИА Новости, 08.07.2024

Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште

В Крыму самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Алуштинском регионе из-за роста потребления электричества после аварии на газопроводе, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:28

2024-07-08T18:28

2024-07-08T18:28

происшествия

алушта

ростовская область

россия

сергей аксенов (политик)

василий голубев

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. В Крыму самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Алуштинском регионе из-за роста потребления электричества после аварии на газопроводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В субботу вечером в лесу под Алуштой произошло возгорание на газопроводе и газораспределителе. Пожар площадью более 4 тысяч квадратных метров потушили спустя сутки. Четырнадцать сел региона остались без газа. "Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. Аварии в Крыму на энергообъектах связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, отметил он. В связи с экстремальной жарой количество аварийных бригад "Крымэнерго" увеличено, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено. "В то же время, чтобы снизить нагрузку на электрические сети и избежать аварий, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов, либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию", - написал глава Крыма. В понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей.

https://ria.ru/20240707/gazoprovod-1957989639.html

https://ria.ru/20240706/lichnosti-1957944992.html

алушта

ростовская область

россия

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происшествия, алушта, ростовская область, россия, сергей аксенов (политик), василий голубев, крымэнерго