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Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште - РИА Новости, 08.07.2024
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18:28 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/aksenov-1958327113.html
Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште
Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште - РИА Новости, 08.07.2024
Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште
В Крыму самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Алуштинском регионе из-за роста потребления электричества после аварии на газопроводе, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:28
2024-07-08T18:28
происшествия
алушта
ростовская область
россия
сергей аксенов (политик)
василий голубев
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. В Крыму самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Алуштинском регионе из-за роста потребления электричества после аварии на газопроводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В субботу вечером в лесу под Алуштой произошло возгорание на газопроводе и газораспределителе. Пожар площадью более 4 тысяч квадратных метров потушили спустя сутки. Четырнадцать сел региона остались без газа. "Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. Аварии в Крыму на энергообъектах связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, отметил он. В связи с экстремальной жарой количество аварийных бригад "Крымэнерго" увеличено, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено. "В то же время, чтобы снизить нагрузку на электрические сети и избежать аварий, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов, либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию", - написал глава Крыма. В понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей.
https://ria.ru/20240707/gazoprovod-1957989639.html
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происшествия, алушта, ростовская область, россия, сергей аксенов (политик), василий голубев, крымэнерго
Происшествия, Алушта, Ростовская область, Россия, Сергей Аксенов (политик), Василий Голубев, Крымэнерго
Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште

Аксенов: в Алуште сложности с энергетикой после аварии на газопроводе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. В Крыму самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Алуштинском регионе из-за роста потребления электричества после аварии на газопроводе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В субботу вечером в лесу под Алуштой произошло возгорание на газопроводе и газораспределителе. Пожар площадью более 4 тысяч квадратных метров потушили спустя сутки. Четырнадцать сел региона остались без газа.
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«
"Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аварии в Крыму на энергообъектах связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, отметил он.
В связи с экстремальной жарой количество аварийных бригад "Крымэнерго" увеличено, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено.
«
"В то же время, чтобы снизить нагрузку на электрические сети и избежать аварий, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов, либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию", - написал глава Крыма.
В понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей.
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ПроисшествияАлуштаРостовская областьРоссияСергей Аксенов (политик)Василий ГолубевКрымэнерго
 
 
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