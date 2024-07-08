https://ria.ru/20240708/akra-1958118739.html
В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году
В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2024
В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году
Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов — это реально с учетом... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T03:41
2024-07-08T03:41
2024-07-08T11:08
экономика
россия
владимир путин
оксана лут
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов — это реально с учетом результатов первого полугодия, которые в объемных показателях превзошли на 16 процентов результаты аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Говоря о текущем годе, можно вспомнить, что еще в 2018 году в ходе майских указов Владимиром Путиным была поставлена цель достичь экспорта продукции АПК на 45 миллиардов долларов в 2024 году. На мой взгляд, она вполне достижима и может быть даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16 процентов превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года", — сказал Тренин.Он отметил, что из-за майских потерь посевов показатели второго полугодия могут быть более слабыми, однако растущие объемы экспорта мясной и молочной продукции позволят превысить намеченные показатели. "В результате я полагаю, что этот год станет очередным рекордным по экспорту продукции АПК в денежном выражении", — добавил эксперт. В июне глава Минсельхоза России Оксана Лут сказала журналистам, что Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16 процентов, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и молочной продукции. По ее словам, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению российских поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня.
https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html
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экономика, россия, владимир путин, оксана лут, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Оксана Лут, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году
АКРА: экспорт продукции АПК из России в 2024 году может снова побить рекорд