https://ria.ru/20240708/akra-1958118739.html

В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году

В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2024

В АКРА прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году

Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов — это реально с учетом... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T03:41

2024-07-08T03:41

2024-07-08T11:08

экономика

россия

владимир путин

оксана лут

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов — это реально с учетом результатов первого полугодия, которые в объемных показателях превзошли на 16 процентов результаты аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Говоря о текущем годе, можно вспомнить, что еще в 2018 году в ходе майских указов Владимиром Путиным была поставлена цель достичь экспорта продукции АПК на 45 миллиардов долларов в 2024 году. На мой взгляд, она вполне достижима и может быть даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16 процентов превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года", — сказал Тренин.Он отметил, что из-за майских потерь посевов показатели второго полугодия могут быть более слабыми, однако растущие объемы экспорта мясной и молочной продукции позволят превысить намеченные показатели. "В результате я полагаю, что этот год станет очередным рекордным по экспорту продукции АПК в денежном выражении", — добавил эксперт. В июне глава Минсельхоза России Оксана Лут сказала журналистам, что Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16 процентов, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и молочной продукции. По ее словам, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению российских поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня.

https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html

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экономика, россия, владимир путин, оксана лут, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)