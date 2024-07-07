https://ria.ru/20240707/zarazhenie-1958043200.html

В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой

В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой - РИА Новости, 07.07.2024

В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой

Молодой мужчина погиб в Израиле от энцефалита спустя несколько дней после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, известной как амеба, поедающая мозг,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:01

2024-07-07T16:01

2024-07-07T20:59

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Молодой мужчина погиб в Израиле от энцефалита спустя несколько дней после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, известной как амеба, поедающая мозг, сообщило издание Times of Israel. "С момента госпитализации врачи использовали все средства, которые были в их распоряжении, включая медикаментозное лечение и хирургические вмешательства, чтобы спасти жизнь пациента, однако его состояние продолжало ухудшаться", — цитирует портал Ynet заявление больницы Бейлинсон, в которой пытались вылечить мужчину.По данным Times of Israel, 26-летнего израильтянина госпитализировали во вторник с симптомами лихорадки, головных болей и рвоты. Заражение амебой, вероятнее всего, произошло во время купания в озере Кинерет на севере страны, где температура воды в летний период достигает 30 градусов по Цельсию. Такие условия благоприятны для развития этих микроорганизмов. Инспекторы Минздрава позже взяли пробы на пляже, где купался мужчина, но не нашли никаких признаков наличия в воде амебы Naegleria fowleri. Это второй зарегистрированный в Израиле случай заражения таким паразитом.По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в мире всего зарегистрировали около 400 случаев заражения Naegleria fowleri. Первый случай этой инфекции в Израиле случился в августе 2022 года, когда молодой человек также умер от энцефалита, вызванного этим паразитом. Naegleria fowleri обитает в пресных искусственных и естественных водоемах при температуре воды 25-30 градусов по Цельсию. В организм человека амеба может проникнуть через носовые пути, после чего паразит попадает в мозг человека. Даже при лечении уровень смертности от заражения Naegleria fowleri превышает 97%.

https://ria.ru/20240707/osa-1957685813.html

https://ria.ru/20230706/parazit-1882487071.html

https://ria.ru/20230828/cherv-1892774409.html

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в мире, здоровье - общество, израиль, сша