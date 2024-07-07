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В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой - РИА Новости, 07.07.2024
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16:01 07.07.2024 (обновлено: 20:59 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/zarazhenie-1958043200.html
В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой
В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой - РИА Новости, 07.07.2024
В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой
Молодой мужчина погиб в Израиле от энцефалита спустя несколько дней после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, известной как амеба, поедающая мозг,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:01
2024-07-07T20:59
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Молодой мужчина погиб в Израиле от энцефалита спустя несколько дней после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, известной как амеба, поедающая мозг, сообщило издание Times of Israel. &quot;С момента госпитализации врачи использовали все средства, которые были в их распоряжении, включая медикаментозное лечение и хирургические вмешательства, чтобы спасти жизнь пациента, однако его состояние продолжало ухудшаться&quot;, — цитирует портал Ynet заявление больницы Бейлинсон, в которой пытались вылечить мужчину.По данным Times of Israel, 26-летнего израильтянина госпитализировали во вторник с симптомами лихорадки, головных болей и рвоты. Заражение амебой, вероятнее всего, произошло во время купания в озере Кинерет на севере страны, где температура воды в летний период достигает 30 градусов по Цельсию. Такие условия благоприятны для развития этих микроорганизмов. Инспекторы Минздрава позже взяли пробы на пляже, где купался мужчина, но не нашли никаких признаков наличия в воде амебы Naegleria fowleri. Это второй зарегистрированный в Израиле случай заражения таким паразитом.По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в мире всего зарегистрировали около 400 случаев заражения Naegleria fowleri. Первый случай этой инфекции в Израиле случился в августе 2022 года, когда молодой человек также умер от энцефалита, вызванного этим паразитом. Naegleria fowleri обитает в пресных искусственных и естественных водоемах при температуре воды 25-30 градусов по Цельсию. В организм человека амеба может проникнуть через носовые пути, после чего паразит попадает в мозг человека. Даже при лечении уровень смертности от заражения Naegleria fowleri превышает 97%.
https://ria.ru/20240707/osa-1957685813.html
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в мире, здоровье - общество, израиль, сша
В мире, Здоровье - Общество, Израиль, США
В Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой

ToI: в Израиле умер мужчина после заражения редкой амебой, поедающей мозг

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Молодой мужчина погиб в Израиле от энцефалита спустя несколько дней после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, известной как амеба, поедающая мозг, сообщило издание Times of Israel.
«

"С момента госпитализации врачи использовали все средства, которые были в их распоряжении, включая медикаментозное лечение и хирургические вмешательства, чтобы спасти жизнь пациента, однако его состояние продолжало ухудшаться", — цитирует портал Ynet заявление больницы Бейлинсон, в которой пытались вылечить мужчину.

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По данным Times of Israel, 26-летнего израильтянина госпитализировали во вторник с симптомами лихорадки, головных болей и рвоты. Заражение амебой, вероятнее всего, произошло во время купания в озере Кинерет на севере страны, где температура воды в летний период достигает 30 градусов по Цельсию. Такие условия благоприятны для развития этих микроорганизмов.
Инспекторы Минздрава позже взяли пробы на пляже, где купался мужчина, но не нашли никаких признаков наличия в воде амебы Naegleria fowleri.
Это второй зарегистрированный в Израиле случай заражения таким паразитом.
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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в мире всего зарегистрировали около 400 случаев заражения Naegleria fowleri. Первый случай этой инфекции в Израиле случился в августе 2022 года, когда молодой человек также умер от энцефалита, вызванного этим паразитом.
Naegleria fowleri обитает в пресных искусственных и естественных водоемах при температуре воды 25-30 градусов по Цельсию. В организм человека амеба может проникнуть через носовые пути, после чего паразит попадает в мозг человека. Даже при лечении уровень смертности от заражения Naegleria fowleri превышает 97%.
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