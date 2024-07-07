Мировое сообщество устает от давления Запада, заявил посол в Китае
Посол Моргулов: международное сообщество устает от давления западных элит
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Международное сообщество устает от давления со стороны западных элит и новых колониальных амбиций, все больше стран стремятся к подлинной стратегической независимости, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Международное сообщество устает от постоянного шантажа и давления со стороны западных элит и новых колониальных амбиций. Именно поэтому растущее число стран последовательно снижают зависимость от доллара США, переходя на альтернативные платежные системы и расчеты в национальной валюте", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине.
Он отметил, что все больше стран отстаивают свои национальные интересы и идентичность в стремлении к подлинной стратегической независимости, добиваясь не изоляции, а сотрудничества с другими суверенными государствами-единомышленниками.
"Именно в этом заключается суть БРИКС как объединения. В подлинной многополярности", - сказал посол.
В рамках БРИКС, как подчеркнул Моргулов, страны с разной историей, разным политическим устройством и независимой международной политикой взаимодействуют на равных и на условиях взаимной выгоды.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.