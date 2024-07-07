https://ria.ru/20240707/zapad-1957980921.html

Мировое сообщество устает от давления Запада, заявил посол в Китае

Мировое сообщество устает от давления Запада, заявил посол в Китае - РИА Новости, 07.07.2024

Мировое сообщество устает от давления Запада, заявил посол в Китае

Международное сообщество устает от давления со стороны западных элит и новых колониальных амбиций, все больше стран стремятся к подлинной стратегической... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:23

2024-07-07T09:23

2024-07-07T09:23

в мире

россия

китай

сша

игорь моргулов

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg

ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Международное сообщество устает от давления со стороны западных элит и новых колониальных амбиций, все больше стран стремятся к подлинной стратегической независимости, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "Международное сообщество устает от постоянного шантажа и давления со стороны западных элит и новых колониальных амбиций. Именно поэтому растущее число стран последовательно снижают зависимость от доллара США, переходя на альтернативные платежные системы и расчеты в национальной валюте", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. Он отметил, что все больше стран отстаивают свои национальные интересы и идентичность в стремлении к подлинной стратегической независимости, добиваясь не изоляции, а сотрудничества с другими суверенными государствами-единомышленниками. "Именно в этом заключается суть БРИКС как объединения. В подлинной многополярности", - сказал посол. В рамках БРИКС, как подчеркнул Моргулов, страны с разной историей, разным политическим устройством и независимой международной политикой взаимодействуют на равных и на условиях взаимной выгоды. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, сша, игорь моргулов, брикс