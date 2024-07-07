Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания
Срок задержания экс-главв района в Дагестане Омарова продлили на 72 часа
© Фото : Магомед Омаров/ВКонтактеМагомед Омаров
© Фото : Магомед Омаров/ВКонтакте
Магомед Омаров. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Срок задержания, уволенного после терактов в Дагестане, экс-главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова продлен на 72 часа, сообщила РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы верховного суда республики Зарема Мамаева.
Ранее Магомед Омаров отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство, но в ночь на субботу был повторно задержан в своем доме в селе Сергокала. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, он подозревается в отмывании денег, полученных преступным путем.
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"Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа", – сказала Мамаева.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.
На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.