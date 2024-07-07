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Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания - РИА Новости, 07.07.2024
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20:28 07.07.2024 (обновлено: 20:41 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/zaderzhanie-1958083415.html
Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания
Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания - РИА Новости, 07.07.2024
Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания
Срок задержания, уволенного после терактов в Дагестане, экс-главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова продлен на 72 часа, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:28
2024-07-07T20:41
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
происшествия
сергокалинский район
махачкала
дербент
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Срок задержания, уволенного после терактов в Дагестане, экс-главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова продлен на 72 часа, сообщила РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы верховного суда республики Зарема Мамаева.Ранее Магомед Омаров отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство, но в ночь на субботу был повторно задержан в своем доме в селе Сергокала. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, он подозревается в отмывании денег, полученных преступным путем."Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа", – сказала Мамаева.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
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сергокалинский район
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, происшествия, сергокалинский район, махачкала, дербент
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия, Сергокалинский район, Махачкала, Дербент
Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания

Срок задержания экс-главв района в Дагестане Омарова продлили на 72 часа

© Фото : Магомед Омаров/ВКонтактеМагомед Омаров
Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Магомед Омаров/ВКонтакте
Магомед Омаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Срок задержания, уволенного после терактов в Дагестане, экс-главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова продлен на 72 часа, сообщила РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы верховного суда республики Зарема Мамаева.
Ранее Магомед Омаров отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство, но в ночь на субботу был повторно задержан в своем доме в селе Сергокала. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, он подозревается в отмывании денег, полученных преступным путем.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
23 июня, 22:34
«
"Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа", – сказала Мамаева.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.
На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Источник: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестами
Вчера, 05:11
 
Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика ДагестанПроисшествияСергокалинский районМахачкалаДербент
 
 
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