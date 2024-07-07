https://ria.ru/20240707/zaderzhanie-1958083415.html

Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания

Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания - РИА Новости, 07.07.2024

Экс-главе района в Дагестане Омарову продлили срок задержания

Срок задержания, уволенного после терактов в Дагестане, экс-главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова продлен на 72 часа, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:28

2024-07-07T20:28

2024-07-07T20:41

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

происшествия

сергокалинский район

махачкала

дербент

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Срок задержания, уволенного после терактов в Дагестане, экс-главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова продлен на 72 часа, сообщила РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы верховного суда республики Зарема Мамаева.Ранее Магомед Омаров отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство, но в ночь на субботу был повторно задержан в своем доме в селе Сергокала. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, он подозревается в отмывании денег, полученных преступным путем."Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа", – сказала Мамаева.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

https://ria.ru/20240707/omarov-1957962225.html

сергокалинский район

махачкала

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, происшествия, сергокалинский район, махачкала, дербент