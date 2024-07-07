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В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва
В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва - РИА Новости, 07.07.2024
В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва
Разбор завалов на месте произошедших в субботу взрыва и обрушения насосной станции в Волгограде продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:49
2024-07-07T08:49
2024-07-07T08:49
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Разбор завалов на месте произошедших в субботу взрыва и обрушения насосной станции в Волгограде продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. "Разбор завалов продолжается. По пострадавшим нет (новой - ред.) информации", - рассказали в ГУМЧС по Волгоградской области. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва
МЧС продолжает разбор завалов на месте взрыва на насосной станции в Волгограде