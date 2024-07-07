https://ria.ru/20240707/vzryv-1957972491.html

В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва

В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва - РИА Новости, 07.07.2024

В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва

Разбор завалов на месте произошедших в субботу взрыва и обрушения насосной станции в Волгограде продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:49

2024-07-07T08:49

2024-07-07T08:49

происшествия

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Разбор завалов на месте произошедших в субботу взрыва и обрушения насосной станции в Волгограде продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. "Разбор завалов продолжается. По пострадавшим нет (новой - ред.) информации", - рассказали в ГУМЧС по Волгоградской области. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240706/vzryv-1957882623.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)