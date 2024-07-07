На водоемах за сутки погибли почти 50 человек, в том числе семь детей
МЧС: на водоемах за сутки погибли почти 50 человек, в том числе семь детей
© Фото : МЧС России/TelegramМесто происшествия, где в поселке Кез на реке Лып утонул 17-летний подросток в Удмуртии
Место происшествия, где в поселке Кез на реке Лып утонул 17-летний подросток в Удмуртии
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 50 человек, в том числе семь детей, погибли за сутки на водоемах в России, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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"Всего 65 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки, что на 10 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибло 49 человек, в том числе семь детей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в Городецком округе Нижегородской области на реке Волга было найдено тело десятилетней девочки. Вместе с погибшей пропала ее шестилетняя сестра. Девочку ищут водолазы. Кроме того, на реке Зее в Амурской области, при купании в необорудованном месте, в водоворот затянуло двух подростков. Одного парня спасли, тело второго ищут.
"В Свердловском поселке Юшкова Тугулымского городского округа на акватории реки Айба утонул ребенок восьми лет. По предварительно информации мальчик находился на водоеме один, без присмотра взрослых. Тело из воды достали очевидцы", - добавляется в сообщении.
Шестнадцатилетний подросток также пропал на Кирсинском пруду в Кировской области. Помимо этого, в Оренбургской области четырнадцатилетняя девочка утонула на реке Самара. Тела детей ищут.
"На реке Лып в поселке Кез в Республике Удмуртия утонул семнадцатилетний подросток. Молодой человек с друзьями шел по воде вдоль береговой линии. В какой-то момент, внезапно ушел под воду. К сожалению, плавать подросток не умел. Его тело извлекли из воды очевидцы", - заявили в МЧС РФ.
Кроме того, в Башкирии погибли два мужчины и один ребенок, в Приморье - три мужчины, еще два - в Самарской области.
"В Томской области на озере Савинском водолазы извлекли из воды тело 40-летнего мужчины. По предварительной информации мужчина нырял воду с лодки, сняв спасательный жилет. После очередного прыжка обратно он уже не выплыл", - отмечается в сообщении МЧС.
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