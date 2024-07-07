"Кто-то сможет их удержать?": в Киеве испугались прорыва границы
Дубинский: из-за произвола ТЦК украинцы могут начать убегать целыми селами
Украинские пограничники. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к "спорным действиям", властям нужно задуматься, что делать в случае организованного побега через границу жителей целого "условного села", заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
Парламентарий прокомментировал произошедший на этой неделе случай в Ивано-Франковской области, когда жители поселка Ворохта перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военными.
"Ни в коем случае не одобряю нападение на ТЦК-шников (сотрудников военкомата. — Прим. ред.) в селе Ворохта, где установили незаконный блокпост, но предполагаю, что подобные ситуации могут стать системным явлением", — написал Дубинский.
По его словам, не имея возможности защититься от произвола военкоматов в судах, украинцы все чаще прибегают к "спорным действиям", которые по закону нельзя одобрять, но невозможно осуждать с точки зрения морали. При этом сложно объяснить жителю "условной Ворохты", почему он не может выехать с Украины и должен идти в армию в ситуации, когда приятели Владимира Зеленского "с астмой" ездят в США.
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"И нужно крепко задуматься, что делать, если условные жители условного села, устав от этого <…>, решат организованно перейти границу в пункте пропуска. Они имеют на это право по конституции. Кто-то сможет их удержать? Как? И что делать потом с остальными, если эти уйдут? А ведь такой сценарий кажется фантастическим все меньше и меньше", — резюмировал депутат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
В середине мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации действующих военнослужащих в документе не прописаны.
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