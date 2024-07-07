https://ria.ru/20240707/pvo-1958099504.html

Над Воронежской областью уничтожили два украинских дрона

Над Воронежской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 07.07.2024

Над Воронежской областью уничтожили два украинских дрона

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:43

2024-07-07T22:43

2024-07-07T22:56

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны."C 21:40 до 22:15 мск 7 июля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", — подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, глава региона Александр Гусев уточнил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы проводят проверку на местах падения обломков. Губернатор также отметил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе не вводился.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО также сбили несколько дронов над Воронежской областью. При падении обломков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС, жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html

https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html

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безопасность, воронежская область, россия