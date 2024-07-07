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Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары - РИА Новости, 07.07.2024
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03:17 07.07.2024 (обновлено: 03:41 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pogoda-1957959778.html
Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары
Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары - РИА Новости, 07.07.2024
Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары
Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе, в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с этим РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T03:17
2024-07-07T03:41
общество
ростовская область
россия
ставропольский край
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе, в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с этим пройдут ливни, погода этим летом "нескучная", заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Рекорды на следующей неделе тоже ждем… В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре - 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока - в Бурятии - 37, в Забайкалье - 39-41 градус, на юге Амурской области - 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов", — сказал Вильфанд. Он отметил, что в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномально высокими температурами ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 23-25 метров в секунду. "Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках", — добавил метеоролог.
https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html
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общество, ростовская область, россия, ставропольский край, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Ростовская область, Россия, Ставропольский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары

Вильфанд: в ряде регионов на следующей неделе ожидается аномальная жара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе, в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с этим пройдут ливни, погода этим летом "нескучная", заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Рекорды на следующей неделе тоже ждем… В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре - 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока - в Бурятии - 37, в Забайкалье - 39-41 градус, на юге Амурской области - 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномально высокими температурами ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.
"Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках", — добавил метеоролог.
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ОбществоРостовская областьРоссияСтавропольский крайРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
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