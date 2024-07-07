https://ria.ru/20240707/pogoda-1957959778.html

Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары

Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары - РИА Новости, 07.07.2024

Вильфанд пообещал россиянам новые рекорды жары

Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе, в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с этим РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T03:17

2024-07-07T03:17

2024-07-07T03:41

общество

ростовская область

россия

ставропольский край

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957504748_0:102:3096:1844_1920x0_80_0_0_a9eef13291139cd2b4733c5b032fbbbe.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рекорды аномально высокой температуры снова ожидаются в ряде регионов России на следующей неделе, в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с этим пройдут ливни, погода этим летом "нескучная", заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Рекорды на следующей неделе тоже ждем… В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре - 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока - в Бурятии - 37, в Забайкалье - 39-41 градус, на юге Амурской области - 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов", — сказал Вильфанд. Он отметил, что в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномально высокими температурами ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 23-25 метров в секунду. "Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках", — добавил метеоролог.

https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html

ростовская область

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ростовская область, россия, ставропольский край, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии