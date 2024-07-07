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Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2024
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23:58 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/peterburg-1958108561.html
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2024
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды
Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 59 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщает городское... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:58
2024-07-07T23:58
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 59 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщает городское ГУМЧС. "Пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 59 выездов для устранения последствий разгула стихии. 39 из них связаны с падением деревьев, 20 - на устранение угрозы падения слабозакрепленных конструкций", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в воскресенье к вечеру в Петербурге начался сильный дождь и ветер.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды

МЧС в Петербурге 59 раз выезжало для ликвидации угрозы или падения деревьев

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт‑ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 59 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщает городское ГУМЧС.
«
"Пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 59 выездов для устранения последствий разгула стихии. 39 из них связаны с падением деревьев, 20 - на устранение угрозы падения слабозакрепленных конструкций", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье к вечеру в Петербурге начался сильный дождь и ветер.
Сотрудник МЧС во время ликвидации последствий урагана - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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