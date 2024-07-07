https://ria.ru/20240707/peterburg-1958108561.html
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2024
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды
Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 59 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщает городское... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:58
2024-07-07T23:58
2024-07-07T23:58
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 59 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщает городское ГУМЧС. "Пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 59 выездов для устранения последствий разгула стихии. 39 из них связаны с падением деревьев, 20 - на устранение угрозы падения слабозакрепленных конструкций", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в воскресенье к вечеру в Петербурге начался сильный дождь и ветер.
https://ria.ru/20240707/energosnabzhenie-1958101037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды
МЧС в Петербурге 59 раз выезжало для ликвидации угрозы или падения деревьев