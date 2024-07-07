https://ria.ru/20240707/peterburg-1958108561.html

Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды

Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2024

Спасатели 59 раз выезжали в Петербург из-за непогоды

Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 59 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщает городское... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:58

2024-07-07T23:58

2024-07-07T23:58

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге из-за непогоды 59 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, сообщает городское ГУМЧС. "Пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 59 выездов для устранения последствий разгула стихии. 39 из них связаны с падением деревьев, 20 - на устранение угрозы падения слабозакрепленных конструкций", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в воскресенье к вечеру в Петербурге начался сильный дождь и ветер.

https://ria.ru/20240707/energosnabzhenie-1958101037.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik