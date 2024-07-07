https://ria.ru/20240707/peterburg-1958067909.html
Сильный дождь и ветер обрушились на Петербург
Сильный дождь и ветер обрушились на Петербург - РИА Новости, 07.07.2024
Сильный дождь и ветер обрушились на Петербург
Сильный дождь и ветер обрушились на Санкт-Петербург в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:53
2024-07-07T18:53
2024-07-07T18:53
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер обрушились на Санкт-Петербург в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье к вечеру в Петербурге начался сильный дождь и ветер. В частности, такая погода наблюдается во Фрунзенском районе города. До этого днем в воскресенье в Северной столице было жарко. Накануне сообщалось, что на 7 июля в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы.
https://ria.ru/20240707/sinoptik-1958044913.html
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санкт-петербург
Сильный дождь и ветер обрушились на Петербург
На Петербург после жары обрушились сильный дождь и ветер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер обрушились на Санкт-Петербург в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье к вечеру в Петербурге начался сильный дождь и ветер. В частности, такая погода наблюдается во Фрунзенском районе города. До этого днем в воскресенье в Северной столице было жарко.
Накануне сообщалось, что на 7 июля в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы.