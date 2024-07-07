https://ria.ru/20240707/pena-1957968287.html

Эксперт объяснила появление пены и слизи на Амурском заливе во Владивостоке

Эксперт объяснила появление пены и слизи на Амурском заливе во Владивостоке - РИА Новости, 07.07.2024

Эксперт объяснила появление пены и слизи на Амурском заливе во Владивостоке

Появление слизи и пены на всей поверхности Амурского залива во Владивостоке вызвано цветением микроводоросли динофлагеллят, она не опасна для человека, сообщила РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:57

2024-07-07T07:57

2024-07-07T10:50

владивосток

русский (остров)

камчатка

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Появление слизи и пены на всей поверхности Амурского залива во Владивостоке вызвано цветением микроводоросли динофлагеллят, она не опасна для человека, сообщила РИА Новости замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова. В соцсетях разошлись кадры из Амурского залива, на которых видны масштабные разводы светло-коричневого цвета. Такое явление фиксируют у берегов Владивостока и острова Русского. Мэрия сообщила, что загрязнение акватории нефтепродуктами не выявлено, Росприроднадзор обнаружил в воде пыльцу природного происхождения. "ННЦМБ провел исследование воды и пены из Амурского залива. Установлено, что явление вызвано цветением динофлагеллят рода Alexandrium. Опасности для людей цветение не представляет, но может сопровождаться значительным разрушением морской экосистемы, потому что вид продуцирует большое количество полисахаридов. В слизи обнаружены и другие объекты, включая пыльцу. Но масштабы цветения обусловлены именно массовым цвет динофлагеллят", - сказала Орлова. Ученая отметила, что динофлагеллят строит "сети" из полисахаридной слизи, чтобы улавливать другие организмы и питаться ими - например, своих сородичей, представителей микроводорослей. При этом употреблять моллюсков из Амурского залива не опасно - динофлагеллят не продуцирует токсинов. По словам Орловой, похожее явление было на Камчатке - "красные приливы". Аналогичная, но менее масштабная ситуация наблюдалась во Владивостоке в 2020 году, тогда 9-13 июля горожане жаловались на пену и слизь в Амурском заливе. "В этом году это связно с аномальными погодными явлениями - с динамикой температуры, с осадками, которые способствовали массовому развитию водорослей и его концентрированию. Схема ветров была такая, что их нагнало к Владивостоку, хотя цветение охватило весь Амурский залив, оно отмечается и у полуострова Песчаный. Такие явления в будущем будут усугубляться – цветения будут более интенсивными", - сказала Орлова. Она пояснила, что приморские ученые с 70-х годов прошлого века отслеживают ситуацию с цветением микроводорослей в Амурском заливе и замечают, что такие явления происходят все чаще и интенсивнее, в том числе и с токсичными видами микроводорослей, которые могут вызывать отравления.

https://ria.ru/20240220/primore-1928412426.html

https://ria.ru/20240707/pogoda-1957959778.html

владивосток

русский (остров)

камчатка

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владивосток, русский (остров), камчатка, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)