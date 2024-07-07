https://ria.ru/20240707/nato-1958030632.html

СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе

СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе

Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в альянсе, передает издание... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:58

2024-07-07T14:58

2024-07-07T14:58

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йенс столтенберг

владимир путин

нато

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в альянсе, передает издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Согласно изданию, Североатлантический альянс пытается за счет формулировок признать прогресс Украины в реформах и одновременно смягчить ожидания Киева о вступлении в альянс "рано или поздно". "Накануне саммита в Вашингтоне в этом году формулировка все еще остается предметом обсуждения, чтобы сбалансировать мнения о том, когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы", - рассказали Euractiv несколько дипломатов НАТО, знакомые с ходом переговоров. Издание называет маловероятным, что вопрос формулировок будет решен до начала саммита 9 июля. Как рассказал Euractiv еще один источник, знакомый с ситуацией, обсуждение текста декларации будет продолжаться до "самого последнего момента". Издание подчеркивает со ссылкой на неназванного чиновника госдепа США, что союзники НАТО "не рассматривают возможность отправить надлежащее приглашение" Украины в альянс. Несколько дипломатов стран НАТО также отметили Euractiv, что нынешняя формулировка про "мост" осложняет обещания НАТО когда-нибудь включить Украину в альянс. "Это мило, что мы строим мосты. Однако насколько они будут стабильны?" - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html

https://ria.ru/20240524/gosdep-1948215362.html

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, йенс столтенберг, владимир путин, нато