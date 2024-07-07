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СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе - РИА Новости, 07.07.2024
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14:58 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/nato-1958030632.html
СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в альянсе, передает издание... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:58
2024-07-07T14:58
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в альянсе, передает издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Согласно изданию, Североатлантический альянс пытается за счет формулировок признать прогресс Украины в реформах и одновременно смягчить ожидания Киева о вступлении в альянс "рано или поздно". "Накануне саммита в Вашингтоне в этом году формулировка все еще остается предметом обсуждения, чтобы сбалансировать мнения о том, когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы", - рассказали Euractiv несколько дипломатов НАТО, знакомые с ходом переговоров. Издание называет маловероятным, что вопрос формулировок будет решен до начала саммита 9 июля. Как рассказал Euractiv еще один источник, знакомый с ситуацией, обсуждение текста декларации будет продолжаться до "самого последнего момента". Издание подчеркивает со ссылкой на неназванного чиновника госдепа США, что союзники НАТО "не рассматривают возможность отправить надлежащее приглашение" Украины в альянс. Несколько дипломатов стран НАТО также отметили Euractiv, что нынешняя формулировка про "мост" осложняет обещания НАТО когда-нибудь включить Украину в альянс. "Это мило, что мы строим мосты. Однако насколько они будут стабильны?" - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
https://ria.ru/20240524/gosdep-1948215362.html
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украина
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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе

Euractiv: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в альянсе, передает издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине
Вчера, 09:17
Согласно изданию, Североатлантический альянс пытается за счет формулировок признать прогресс Украины в реформах и одновременно смягчить ожидания Киева о вступлении в альянс "рано или поздно".
«
"Накануне саммита в Вашингтоне в этом году формулировка все еще остается предметом обсуждения, чтобы сбалансировать мнения о том, когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы", - рассказали Euractiv несколько дипломатов НАТО, знакомые с ходом переговоров.
Издание называет маловероятным, что вопрос формулировок будет решен до начала саммита 9 июля. Как рассказал Euractiv еще один источник, знакомый с ситуацией, обсуждение текста декларации будет продолжаться до "самого последнего момента".
Издание подчеркивает со ссылкой на неназванного чиновника госдепа США, что союзники НАТО "не рассматривают возможность отправить надлежащее приглашение" Украины в альянс. Несколько дипломатов стран НАТО также отметили Euractiv, что нынешняя формулировка про "мост" осложняет обещания НАТО когда-нибудь включить Украину в альянс.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
НАТО не планирует приглашать Украину в альянс, сообщили в Госдепе
24 мая, 18:24
«
"Это мило, что мы строим мосты. Однако насколько они будут стабильны?" - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
НАТО определилась со своим противником в третьей мировой
4 июля, 08:00
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)КиевЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
 
 
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