СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
Euractiv: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в альянсе, передает издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
Согласно изданию, Североатлантический альянс пытается за счет формулировок признать прогресс Украины в реформах и одновременно смягчить ожидания Киева о вступлении в альянс "рано или поздно".
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"Накануне саммита в Вашингтоне в этом году формулировка все еще остается предметом обсуждения, чтобы сбалансировать мнения о том, когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы", - рассказали Euractiv несколько дипломатов НАТО, знакомые с ходом переговоров.
Издание называет маловероятным, что вопрос формулировок будет решен до начала саммита 9 июля. Как рассказал Euractiv еще один источник, знакомый с ситуацией, обсуждение текста декларации будет продолжаться до "самого последнего момента".
Издание подчеркивает со ссылкой на неназванного чиновника госдепа США, что союзники НАТО "не рассматривают возможность отправить надлежащее приглашение" Украины в альянс. Несколько дипломатов стран НАТО также отметили Euractiv, что нынешняя формулировка про "мост" осложняет обещания НАТО когда-нибудь включить Украину в альянс.
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"Это мило, что мы строим мосты. Однако насколько они будут стабильны?" - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.