https://ria.ru/20240707/motofestival-1958024796.html

Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО

Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО - РИА Новости, 07.07.2024

Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО

Мотофестиваль Балтик Ралли, который ежегодно проходит в Ленинградской области, станет патриотическим и поддержит участников СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:35

2024-07-07T14:35

2024-07-07T14:35

ленинградская область

общество

выборг

ленинградская область

белоруссия

стас намин

александр дрозденко

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Мотофестиваль Балтик Ралли, который ежегодно проходит в Ленинградской области, станет патриотическим и поддержит участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Все мотоклубы, участвующие в фестивале, примут участие в сборе средств для поддержки СВО. Наш мотоклуб "Дом" уже взял обязательство собрать два полностью оснащённых автомобиля "Фермер" для эвакуации раненых с комплексами РЭБ и комплектом квадрокоптеров", - сообщил Дрозденко. Международный мотофестиваль Балтик Ралли пройдет в этом году в Выборге с 18 по 21 июля. На фестивале ожидается межгосударственный патриотический мотопробег "Брест – Выборг" в честь 80-летия освобождения Беларуси, 80-летия освобождения Ленинграда от блокады и 80-летия освобождения Выборга от немецко-фашистских захватчиков. Участники и гости фестиваля смогут принять участие в сборе средств для поддержки СВО, этому же будут посвящены основные мероприятия Балтик Ралли. По решению оргкомитета, вся торговля на фестивале перечислит 10% выручки на поддержку СВО. В поддержку фронта будут проведены аукционы личных вещей приглашенных звезд и другие специальные мероприятия мотофестиваля. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, всем гостям будут доступны флаеры с QR-кодами, по которым можно сделать перевод средств для нужд участников специальной военной операции. Оператором сбора средств выступит фонд "Ленинградский рубеж". Также традиционно состоится парад "До государственной границы" — тысячи мотоциклистов во главе с губернатором Ленинградской области проедут одной колонной до границы. По военным мемориалам города Выборга пройдет пробег Бессмертного Мотополка. По заверению организаторов, со сцены мотопраздника прозвучит музыка лучших исполнителей России и СНГ. Один из центральных участников фестиваля — группа "Цветы" во главе со Стасом Наминым.

https://ria.ru/20240601/trudoustryostvo-1949895762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, выборг, ленинградская область, белоруссия, стас намин, александр дрозденко, снг