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Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО - РИА Новости, 07.07.2024
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Ленинградская область
 
14:35 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/motofestival-1958024796.html
Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО
Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО - РИА Новости, 07.07.2024
Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО
Мотофестиваль Балтик Ралли, который ежегодно проходит в Ленинградской области, станет патриотическим и поддержит участников СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:35
2024-07-07T14:35
ленинградская область
общество
выборг
ленинградская область
белоруссия
стас намин
александр дрозденко
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Мотофестиваль Балтик Ралли, который ежегодно проходит в Ленинградской области, станет патриотическим и поддержит участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Все мотоклубы, участвующие в фестивале, примут участие в сборе средств для поддержки СВО. Наш мотоклуб "Дом" уже взял обязательство собрать два полностью оснащённых автомобиля "Фермер" для эвакуации раненых с комплексами РЭБ и комплектом квадрокоптеров", - сообщил Дрозденко. Международный мотофестиваль Балтик Ралли пройдет в этом году в Выборге с 18 по 21 июля. На фестивале ожидается межгосударственный патриотический мотопробег "Брест – Выборг" в честь 80-летия освобождения Беларуси, 80-летия освобождения Ленинграда от блокады и 80-летия освобождения Выборга от немецко-фашистских захватчиков. Участники и гости фестиваля смогут принять участие в сборе средств для поддержки СВО, этому же будут посвящены основные мероприятия Балтик Ралли. По решению оргкомитета, вся торговля на фестивале перечислит 10% выручки на поддержку СВО. В поддержку фронта будут проведены аукционы личных вещей приглашенных звезд и другие специальные мероприятия мотофестиваля. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, всем гостям будут доступны флаеры с QR-кодами, по которым можно сделать перевод средств для нужд участников специальной военной операции. Оператором сбора средств выступит фонд "Ленинградский рубеж". Также традиционно состоится парад "До государственной границы" — тысячи мотоциклистов во главе с губернатором Ленинградской области проедут одной колонной до границы. По военным мемориалам города Выборга пройдет пробег Бессмертного Мотополка. По заверению организаторов, со сцены мотопраздника прозвучит музыка лучших исполнителей России и СНГ. Один из центральных участников фестиваля — группа "Цветы" во главе со Стасом Наминым.
https://ria.ru/20240601/trudoustryostvo-1949895762.html
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общество, выборг, ленинградская область, белоруссия, стас намин, александр дрозденко, снг
Ленинградская область , Общество, Выборг, Ленинградская область, Белоруссия, Стас Намин, Александр Дрозденко, СНГ

Мотофестиваль Балтик Ралли в Ленобласти поддержит участников СВО

© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
Старт мотофестиваля Baltic Rally в Выборге - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Мотофестиваль Балтик Ралли, который ежегодно проходит в Ленинградской области, станет патриотическим и поддержит участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Все мотоклубы, участвующие в фестивале, примут участие в сборе средств для поддержки СВО. Наш мотоклуб "Дом" уже взял обязательство собрать два полностью оснащённых автомобиля "Фермер" для эвакуации раненых с комплексами РЭБ и комплектом квадрокоптеров", - сообщил Дрозденко.
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Международный мотофестиваль Балтик Ралли пройдет в этом году в Выборге с 18 по 21 июля. На фестивале ожидается межгосударственный патриотический мотопробег "Брест – Выборг" в честь 80-летия освобождения Беларуси, 80-летия освобождения Ленинграда от блокады и 80-летия освобождения Выборга от немецко-фашистских захватчиков.
Участники и гости фестиваля смогут принять участие в сборе средств для поддержки СВО, этому же будут посвящены основные мероприятия Балтик Ралли. По решению оргкомитета, вся торговля на фестивале перечислит 10% выручки на поддержку СВО. В поддержку фронта будут проведены аукционы личных вещей приглашенных звезд и другие специальные мероприятия мотофестиваля.
Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, всем гостям будут доступны флаеры с QR-кодами, по которым можно сделать перевод средств для нужд участников специальной военной операции. Оператором сбора средств выступит фонд "Ленинградский рубеж".
Также традиционно состоится парад "До государственной границы" — тысячи мотоциклистов во главе с губернатором Ленинградской области проедут одной колонной до границы. По военным мемориалам города Выборга пройдет пробег Бессмертного Мотополка. По заверению организаторов, со сцены мотопраздника прозвучит музыка лучших исполнителей России и СНГ. Один из центральных участников фестиваля — группа "Цветы" во главе со Стасом Наминым.
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Ленинградская областьОбществоВыборгЛенинградская областьБелоруссияСтас НаминАлександр ДрозденкоСНГ
 
 
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