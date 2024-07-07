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Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36% - РИА Новости, 07.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:12 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/moskva-1958009135.html
Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36%
Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36% - РИА Новости, 07.07.2024
Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36%
С января по май этого года количество оборудования и машин, произведенных в столице, увеличилось на 36,4% в сравнении с таким же периодом 2023 года, сообщил... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:12
2024-07-07T13:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
россия
санкт-петербург
максим ликсутов
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. С января по май этого года количество оборудования и машин, произведенных в столице, увеличилось на 36,4% в сравнении с таким же периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он добавил, что данная продукция востребована и за границей. Так, в прошлом году ее доля достигла 25% от общего объема несырьевого неэнергетического экспорта столицы."Отрасль машиностроения – одна из лидирующих в городе. На сегодняшний день в ней насчитывается свыше двухсот шестидесяти производств, а объем выпускаемой продукции за первые пять месяцев увеличился на 36%. Товары московских предприятий востребованы в автомобильной, аэрокосмической и нефтегазовой промышленности, а также в сфере энергетики, с/х, медицины и других областях по всей России и за рубежом", – отметил Максим Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).К примеру, в 2,2 раза увеличилось производство воздушных и вакуумных насосов, а поршневых компрессоров – вдвое. Кроме того, втрое увеличилось производство козловых и полукозловых кранов. Выпуск конвейеров вырос на 24%. Холодильного оборудования произвели в два раза больше, а обрабатывающих установок с использованием процессов, включающих изменение температуры, – более чем в семь раз. Также в Москве в 1,3 раза нарастили выпуск металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, пояснили в ДИПП.Станки, произведенные в Москве, в том числе, востребованы для производства мебели и реставрации объектов. Так, аппарат компании "Витулус СМЕ" использовали для восстановления фигур на арке Московских ворот, сделанных в ХХ веке. Лазерной станок снял слой патины и загрязнений и помог привести в порядок туристический объект Северной столицы перед началом сезона.По словам министр правительства Москвы, главы ДИПП Анатолия Гарбузова, также столица является лидером отрасли лифтостроения. Например, за все время работы Щербинский лифтостроительный завод произвел в общей сложности 245 тысяч лифтов."Этому способствовало увеличение спроса на подобное оборудование с января по июнь текущего года в рамках закупки для регпрограмм капремонта и повышенный интерес к новой лифтовой платформе, презентованной на выставке в Санкт-Петербурге. Еще одним стимулом стал выпуск высокоскоростных лифтов для строительства высоток со скоростным режимом свыше двух метров в секунду", – цитирует пресс-служба слова Гарбузова.
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экономика, москва, россия, санкт-петербург, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Максим Ликсутов

Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36%

© Фото : Пресс-служба ДИППВыпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36%
Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36% - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36%
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. С января по май этого года количество оборудования и машин, произведенных в столице, увеличилось на 36,4% в сравнении с таким же периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что данная продукция востребована и за границей. Так, в прошлом году ее доля достигла 25% от общего объема несырьевого неэнергетического экспорта столицы.
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Обрабатывающие промпредприятия Москвы увеличили выпуск продукции на 20%
5 июля, 09:13
"Отрасль машиностроения – одна из лидирующих в городе. На сегодняшний день в ней насчитывается свыше двухсот шестидесяти производств, а объем выпускаемой продукции за первые пять месяцев увеличился на 36%. Товары московских предприятий востребованы в автомобильной, аэрокосмической и нефтегазовой промышленности, а также в сфере энергетики, с/х, медицины и других областях по всей России и за рубежом", – отметил Максим Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
К примеру, в 2,2 раза увеличилось производство воздушных и вакуумных насосов, а поршневых компрессоров – вдвое. Кроме того, втрое увеличилось производство козловых и полукозловых кранов. Выпуск конвейеров вырос на 24%. Холодильного оборудования произвели в два раза больше, а обрабатывающих установок с использованием процессов, включающих изменение температуры, – более чем в семь раз. Также в Москве в 1,3 раза нарастили выпуск металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, пояснили в ДИПП.
Станки, произведенные в Москве, в том числе, востребованы для производства мебели и реставрации объектов. Так, аппарат компании "Витулус СМЕ" использовали для восстановления фигур на арке Московских ворот, сделанных в ХХ веке. Лазерной станок снял слой патины и загрязнений и помог привести в порядок туристический объект Северной столицы перед началом сезона.
По словам министр правительства Москвы, главы ДИПП Анатолия Гарбузова, также столица является лидером отрасли лифтостроения. Например, за все время работы Щербинский лифтостроительный завод произвел в общей сложности 245 тысяч лифтов.
"Этому способствовало увеличение спроса на подобное оборудование с января по июнь текущего года в рамках закупки для регпрограмм капремонта и повышенный интерес к новой лифтовой платформе, презентованной на выставке в Санкт-Петербурге. Еще одним стимулом стал выпуск высокоскоростных лифтов для строительства высоток со скоростным режимом свыше двух метров в секунду", – цитирует пресс-служба слова Гарбузова.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваРоссияСанкт-ПетербургМаксим Ликсутов
 
 
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