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В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2024
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22:20 07.07.2024 (обновлено: 22:47 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/lenoblast-1958096672.html
В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды
В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2024
В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды
Три человека пострадали из-за обрушившихся на них деревьев и кровли во время непогоды в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:20
2024-07-07T22:47
происшествия
ленинградская область
сланцы
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Три человека пострадали из-за обрушившихся на них деревьев и кровли во время непогоды в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона. &quot;На данный момент есть такая информация. На улице Чкалова в Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Личный состав 145-й пожарной части &quot;Леноблпожспаса&quot; освободил мужчину из-под мягкой кровли, передал сотрудникам скорой медицинской помощи&quot;, — рассказали там.В Ломоносовском районе на улице Луговой во время непогоды дерево упало на легковой автомобиль, в результате водителя и пассажирку зажало внутри него. Личный состав 134-й пожарной части "Леноблпожспаса" при помощи ГАСИ и бензореза деблокировал пострадавших и передал их сотрудникам скорой помощи.Вечером в воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под влиянием циклона "Делия" начался сильный дождь с ветром.
https://ria.ru/20240707/krasnodar-1958080898.html
ленинградская область
сланцы
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происшествия, ленинградская область, сланцы, ломоносовский район
Происшествия, Ленинградская область, Сланцы, Ломоносовский район
В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды

В Ленобласти три человека пострадали из-за обрушившихся деревьев в непогоду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Три человека пострадали из-за обрушившихся на них деревьев и кровли во время непогоды в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.
«

"На данный момент есть такая информация. На улице Чкалова в Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Личный состав 145-й пожарной части "Леноблпожспаса" освободил мужчину из-под мягкой кровли, передал сотрудникам скорой медицинской помощи", — рассказали там.

В Ломоносовском районе на улице Луговой во время непогоды дерево упало на легковой автомобиль, в результате водителя и пассажирку зажало внутри него. Личный состав 134-й пожарной части "Леноблпожспаса" при помощи ГАСИ и бензореза деблокировал пострадавших и передал их сотрудникам скорой помощи.
Вечером в воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под влиянием циклона "Делия" начался сильный дождь с ветром.
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ПроисшествияЛенинградская областьСланцыЛомоносовский район
 
 
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