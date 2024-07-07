https://ria.ru/20240707/kompanii-1957968957.html
Более половины американских компаний продолжают работать в России
Более половины американских компаний продолжают работать в России - РИА Новости, 07.07.2024
Более половины американских компаний продолжают работать в России
Больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года, выяснило РИА... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T08:09
2024-07-07T08:09
2024-07-07T08:09
экономика
россия
сша
johnson & johnson
guess
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в самых разных сферах. Больше всего из них было в сфере IT и телекома - 143 штуки, промышленности - 129 штук, еды и потребительских товаров - 104, развлечений, спорта и туризма - 68 и предоставляющих различные "поддерживающие" услуги - 51. В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями. Под изменениями в работе имеются в виду приостановка инвестиций, ограничение маркетинговой деятельности, также некоторые компании переключаются на поставки своих товаров через дистрибьюторов или меняют бренд. Полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации, или 49% от общего числа. Среди тех компаний, которые продолжают работать как и раньше, больше всего промышленных (52 организации), пищевых и потребительских (25), IT-компаний (21), фармацевтических (18) и развлекательных (10). В числе организаций, которые продолжили работу с изменениями, заметная доля пришлась на те, что работают в сфере IT и телекома (44 штуки), потребтоваров (40 штук), промышленности (26 штук), финансов (19 штук) и фармацевтики (15 штук). Так, например, в России продолжают работать производители товаров повседневного использования Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Кроме того, работают заведения Burger King, TGI Fridays, Papa John's. Остаются бренды одежды Guess и Crocs (сеть Saboo), Vans (перешел на оптовые поставки в РФ). Совсем ушли из России в числе прочих 78 IT-компаний, 51 промышленная, 43 развлекательных, 39 потребительских компании, а также 39, предоставляющих различные услуги. Так, покинули отечественный рынок IT-компании Oracle, Nvidia и Autodesk, консалтинговые McKinsey&Company и Kelly, а также рестораны быстрого питания "Макдональдс", KFC и кофейни "Старбакс".
https://ria.ru/20240622/moloko-1954049480.html
https://ria.ru/20240706/defitsit-1957815170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, johnson & johnson, guess, oracle corporation
Экономика, Россия, США, Johnson & Johnson, Guess, Oracle Corporation
Более половины американских компаний продолжают работать в России
Более половины компаний из США продолжают работать в России после 2022 года
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США
, работающих в самых разных сферах. Больше всего из них было в сфере IT и телекома - 143 штуки, промышленности - 129 штук, еды и потребительских товаров - 104, развлечений, спорта и туризма - 68 и предоставляющих различные "поддерживающие" услуги - 51.
В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями. Под изменениями в работе имеются в виду приостановка инвестиций, ограничение маркетинговой деятельности, также некоторые компании переключаются на поставки своих товаров через дистрибьюторов или меняют бренд. Полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации, или 49% от общего числа.
Среди тех компаний, которые продолжают работать как и раньше, больше всего промышленных (52 организации), пищевых и потребительских (25), IT-компаний (21), фармацевтических (18) и развлекательных (10). В числе организаций, которые продолжили работу с изменениями, заметная доля пришлась на те, что работают в сфере IT и телекома (44 штуки), потребтоваров (40 штук), промышленности (26 штук), финансов (19 штук) и фармацевтики (15 штук).
Так, например, в России продолжают работать производители товаров повседневного использования Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson
, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Кроме того, работают заведения Burger King, TGI Fridays, Papa John's. Остаются бренды одежды Guess
и Crocs (сеть Saboo), Vans (перешел на оптовые поставки в РФ).
Совсем ушли из России в числе прочих 78 IT-компаний, 51 промышленная, 43 развлекательных, 39 потребительских компании, а также 39, предоставляющих различные услуги. Так, покинули отечественный рынок IT-компании Oracle
, Nvidia и Autodesk, консалтинговые McKinsey&Company и Kelly, а также рестораны быстрого питания "Макдональдс", KFC
и кофейни "Старбакс".