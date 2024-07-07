Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане
Эрдоган: победивший на выборах в Иране Пезешкиан на самом деле турок
© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победивший на президентских выборах в Иране Масуд Пезешкиан "на самом деле турок", и подчеркнул, что рассчитывает на развитие отношений с исламской республикой при новом президенте.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
"Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. Например, в Тебризе он говорит по-турецки. Но когда он едет в курдские районы, то и там может говорить на курдском… Когда мы вернемся, я свяжусь с ним и поздравлю его. Я надеюсь, что в будущем отношения между Турцией и Ираном станут лучше… Иран - важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные узы. В новый период я ожидаю, что двусторонние отношения между Турцией и Ираном будут развиваться в позитивном направлении всё более быстрыми темпами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии.