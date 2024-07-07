https://ria.ru/20240707/erdogan-1958028692.html

Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане

Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане - РИА Новости, 07.07.2024

Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победивший на президентских выборах в Иране Масуд Пезешкиан "на самом деле турок", и подчеркнул, что... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:48

2024-07-07T14:48

2024-07-07T14:48

в мире

иран

турция

тебриз

масуд пезешкиан

реджеп тайип эрдоган

саид джалили

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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победивший на президентских выборах в Иране Масуд Пезешкиан "на самом деле турок", и подчеркнул, что рассчитывает на развитие отношений с исламской республикой при новом президенте. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей. "Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. Например, в Тебризе он говорит по-турецки. Но когда он едет в курдские районы, то и там может говорить на курдском… Когда мы вернемся, я свяжусь с ним и поздравлю его. Я надеюсь, что в будущем отношения между Турцией и Ираном станут лучше… Иран - важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные узы. В новый период я ожидаю, что двусторонние отношения между Турцией и Ираном будут развиваться в позитивном направлении всё более быстрыми темпами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии.

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

иран

турция

тебриз

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, турция, тебриз, масуд пезешкиан, реджеп тайип эрдоган, саид джалили