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Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане - РИА Новости, 07.07.2024
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14:48 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/erdogan-1958028692.html
Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане
Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане - РИА Новости, 07.07.2024
Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победивший на президентских выборах в Иране Масуд Пезешкиан "на самом деле турок", и подчеркнул, что... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:48
2024-07-07T14:48
в мире
иран
турция
тебриз
масуд пезешкиан
реджеп тайип эрдоган
саид джалили
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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победивший на президентских выборах в Иране Масуд Пезешкиан "на самом деле турок", и подчеркнул, что рассчитывает на развитие отношений с исламской республикой при новом президенте. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей. "Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. Например, в Тебризе он говорит по-турецки. Но когда он едет в курдские районы, то и там может говорить на курдском… Когда мы вернемся, я свяжусь с ним и поздравлю его. Я надеюсь, что в будущем отношения между Турцией и Ираном станут лучше… Иран - важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные узы. В новый период я ожидаю, что двусторонние отношения между Турцией и Ираном будут развиваться в позитивном направлении всё более быстрыми темпами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии.
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
иран
турция
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в мире, иран, турция, тебриз, масуд пезешкиан, реджеп тайип эрдоган, саид джалили
В мире, Иран, Турция, Тебриз, Масуд Пезешкиан, Реджеп Тайип Эрдоган, Саид Джалили
Эрдоган рассчитывает на развитие отношений с Ираном при Пезешкиане

Эрдоган: победивший на выборах в Иране Пезешкиан на самом деле турок

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победивший на президентских выборах в Иране Масуд Пезешкиан "на самом деле турок", и подчеркнул, что рассчитывает на развитие отношений с исламской республикой при новом президенте.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
"Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. Например, в Тебризе он говорит по-турецки. Но когда он едет в курдские районы, то и там может говорить на курдском… Когда мы вернемся, я свяжусь с ним и поздравлю его. Я надеюсь, что в будущем отношения между Турцией и Ираном станут лучше… Иран - важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные узы. В новый период я ожидаю, что двусторонние отношения между Турцией и Ираном будут развиваться в позитивном направлении всё более быстрыми темпами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам
6 июля, 07:47
 
В миреИранТурцияТебризМасуд ПезешкианРеджеп Тайип ЭрдоганСаид Джалили
 
 
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