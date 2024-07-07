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В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 07.07.2024
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19:04 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/derbent-1958070570.html
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 07.07.2024
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:04
2024-07-07T19:04
происшествия
жилье
дербент
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В воскресенье в Дербенте произошел пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы были эвакуированы. В МЧС России ранее сообщили, что горит кровля пятиэтажного дома на площади около 500 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. По данным мэрии Дербента, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома разместят в пунктах временного содержания.
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происшествия, жилье, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

В дагестанском Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В воскресенье в Дербенте произошел пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы были эвакуированы. В МЧС России ранее сообщили, что горит кровля пятиэтажного дома на площади около 500 квадратных метров.
«
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
По данным мэрии Дербента, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома разместят в пунктах временного содержания.
Ликвидация пожара на крыше жилого дома в Дербенте. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Площадь пожара кровли дома в Дербенте составила около 500 квадратных метров
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияЖильеДербентРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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