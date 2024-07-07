https://ria.ru/20240707/derbent-1958070570.html

В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 07.07.2024

В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:04

2024-07-07T19:04

2024-07-07T19:04

происшествия

жилье

дербент

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В воскресенье в Дербенте произошел пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы были эвакуированы. В МЧС России ранее сообщили, что горит кровля пятиэтажного дома на площади около 500 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. По данным мэрии Дербента, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома разместят в пунктах временного содержания.

https://ria.ru/20240707/derbent-1958048802.html

дербент

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)