https://ria.ru/20240707/derbent-1958070570.html
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 07.07.2024
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:04
2024-07-07T19:04
2024-07-07T19:04
происшествия
жилье
дербент
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В воскресенье в Дербенте произошел пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы были эвакуированы. В МЧС России ранее сообщили, что горит кровля пятиэтажного дома на площади около 500 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. По данным мэрии Дербента, пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома разместят в пунктах временного содержания.
https://ria.ru/20240707/derbent-1958048802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В дагестанском Дербенте ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме