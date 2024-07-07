https://ria.ru/20240707/derbent-1958048802.html

Площадь пожара кровли дома в Дербенте составила около 500 квадратных метров

Площадь пожара кровли дома в Дербенте составила около 500 квадратных метров - РИА Новости, 07.07.2024

Площадь пожара кровли дома в Дербенте составила около 500 квадратных метров

Площадь возгорания кровли пятиэтажного многоквартирного дома в дагестанском Дербенте составляет около 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:33

2024-07-07T16:33

2024-07-07T17:47

происшествия

дербент

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Площадь возгорания кровли пятиэтажного многоквартирного дома в дагестанском Дербенте составляет около 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в мэрии Дербента сообщили, что на проспекте Агасиева произошел пожар на крыше многоквартирного дома, жильцов эвакуировали. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома на площади около 500 квадратных метров", – говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным ведомства, на месте работают порядка 30 человек, задействовано девять единиц техники.

https://ria.ru/20240707/pozhar-1958002513.html

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Дарья Буймова

происшествия, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)