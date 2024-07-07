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Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС - РИА Новости, 07.07.2024
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21:05 07.07.2024 (обновлено: 21:13 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/chs-1958088639.html
Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС
Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС - РИА Новости, 07.07.2024
Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС
Ситуация после ЧС в Подгоренском районе Воронежской области нормализуется, детонация возникает реже, саперы обследуют населенные пункты, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:05
2024-07-07T21:13
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация после ЧС в Подгоренском районе Воронежской области нормализуется, детонация возникает реже, саперы обследуют населенные пункты, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения."Ситуация после ЧС из-за падения обломков БПЛА в Подгоренском районе нормализуется, детонация возникает все реже. Саперы приступили к обследованию территории населенных пунктов", - написал губернатор в Telegram-канале.Отмечается, что из-за ЧС были эвакуированы более 80 человек, в пунктах временного размещения разместили свыше 20 человек.Также Гусев сообщил, что наиболее существенно в результате ЧС в Подгоренском районе пострадал один частный дом и две хозпостройки."Создадим районные комиссии по установлению ущерба. Они приступят к работе сразу после окончания проверки территории специалистами", - добавил он.
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958066934.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС

Власти: после ЧС в Воронежской области пострадали частный дом и две хозпостройки

© Фото : Гусев/TelegramПункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области
Пункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Гусев/Telegram
Пункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация после ЧС в Подгоренском районе Воронежской области нормализуется, детонация возникает реже, саперы обследуют населенные пункты, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения.
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"Ситуация после ЧС из-за падения обломков БПЛА в Подгоренском районе нормализуется, детонация возникает все реже. Саперы приступили к обследованию территории населенных пунктов", - написал губернатор в Telegram-канале.
Отмечается, что из-за ЧС были эвакуированы более 80 человек, в пунктах временного размещения разместили свыше 20 человек.
Также Гусев сообщил, что наиболее существенно в результате ЧС в Подгоренском районе пострадал один частный дом и две хозпостройки.
«
"Создадим районные комиссии по установлению ущерба. Они приступят к работе сразу после окончания проверки территории специалистами", - добавил он.
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Воронежская областьПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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