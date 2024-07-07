https://ria.ru/20240707/chs-1958088639.html

Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС

Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС - РИА Новости, 07.07.2024

Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях в результате ЧС

Ситуация после ЧС в Подгоренском районе Воронежской области нормализуется, детонация возникает реже, саперы обследуют населенные пункты, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:05

2024-07-07T21:05

2024-07-07T21:13

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация после ЧС в Подгоренском районе Воронежской области нормализуется, детонация возникает реже, саперы обследуют населенные пункты, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения."Ситуация после ЧС из-за падения обломков БПЛА в Подгоренском районе нормализуется, детонация возникает все реже. Саперы приступили к обследованию территории населенных пунктов", - написал губернатор в Telegram-канале.Отмечается, что из-за ЧС были эвакуированы более 80 человек, в пунктах временного размещения разместили свыше 20 человек.Также Гусев сообщил, что наиболее существенно в результате ЧС в Подгоренском районе пострадал один частный дом и две хозпостройки."Создадим районные комиссии по установлению ущерба. Они приступят к работе сразу после окончания проверки территории специалистами", - добавил он.

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958066934.html

https://ria.ru/20240707/vsu-1958009955.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)