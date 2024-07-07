https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России - РИА Новости, 07.07.2024

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, в ближайшее время ее создание маловероятно, но движение в этом направлении очевидно, заявил в воскресенье посол... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:41

2024-07-07T10:41

2024-07-07T10:44

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россия

китай

пекин

игорь моргулов

брикс

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, в ближайшее время ее создание маловероятно, но движение в этом направлении очевидно, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы (БРИКС - ред.)", - сказал Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине. По его словам, была проделана большая работа в рамках Нового банка развития БРИКС, механизмов условных валютных резервов стран БРИКС и многого другого. "Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время, это не ближайшая перспектива", - сказал посол. "Вместе с нашими партнерами по БРИКС мы работаем над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон. Мы делаем много шагов в этом направлении", - сказал Моргулов.Прежде всего, отметил он, все больше расчетов между Россией и странами БРИКС осуществляются в национальных валютах."Например, товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов (долларов - ред.), при этом 92% было реализовано в национальных валютах - рублях и юанях", - сказал посол.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240704/putin-1957448943.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, пекин, игорь моргулов, брикс