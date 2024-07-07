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Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования - РИА Новости, 07.07.2024
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09:28 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/briks-1957981288.html
Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования
Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования - РИА Новости, 07.07.2024
Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования
Устремления БРИКС не направлены на формирование еще одного механизма доминирования в противовес западному, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:28
2024-07-07T09:28
в мире
россия
китай
пекин
игорь моргулов
брикс
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Устремления БРИКС не направлены на формирование еще одного механизма доминирования в противовес западному, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "Наши устремления не направлены на формирование очередного механизма доминирования в противовес западному. Вовсе нет. Мы предлагаем миру идеи и меры для достижения целей устойчивого развития, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности для всех, здорового роста мировой экономики, борьбы с климатическим изменением, в том числе, посредством энергетического перехода", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. По его словам, "неудивительно, что этот подход находит отклик у многих международных игроков-единомышленников и БРИКС привлекает все большее число сторонников". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240707/briks-1957975080.html
https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html
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в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, брикс
В мире, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, БРИКС
Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования

Моргулов: БРИКС не создает механизм доминирования в противовес западному

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Устремления БРИКС не направлены на формирование еще одного механизма доминирования в противовес западному, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Наши устремления не направлены на формирование очередного механизма доминирования в противовес западному. Вовсе нет. Мы предлагаем миру идеи и меры для достижения целей устойчивого развития, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности для всех, здорового роста мировой экономики, борьбы с климатическим изменением, в том числе, посредством энергетического перехода", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине.
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БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов
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По его словам, "неудивительно, что этот подход находит отклик у многих международных игроков-единомышленников и БРИКС привлекает все большее число сторонников".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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В миреРоссияКитайПекинИгорь МоргуловБРИКС
 
 
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