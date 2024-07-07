Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования
Моргулов: БРИКС не создает механизм доминирования в противовес западному
Саммит БРИКС. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Устремления БРИКС не направлены на формирование еще одного механизма доминирования в противовес западному, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Наши устремления не направлены на формирование очередного механизма доминирования в противовес западному. Вовсе нет. Мы предлагаем миру идеи и меры для достижения целей устойчивого развития, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности для всех, здорового роста мировой экономики, борьбы с климатическим изменением, в том числе, посредством энергетического перехода", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине.
По его словам, "неудивительно, что этот подход находит отклик у многих международных игроков-единомышленников и БРИКС привлекает все большее число сторонников".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.