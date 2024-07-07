https://ria.ru/20240707/briks-1957981288.html

Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования

Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования - РИА Новости, 07.07.2024

Устремления БРИКС не направлены на создание нового механизма доминирования

Устремления БРИКС не направлены на формирование еще одного механизма доминирования в противовес западному, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:28

2024-07-07T09:28

2024-07-07T09:28

в мире

россия

китай

пекин

игорь моргулов

брикс

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Устремления БРИКС не направлены на формирование еще одного механизма доминирования в противовес западному, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "Наши устремления не направлены на формирование очередного механизма доминирования в противовес западному. Вовсе нет. Мы предлагаем миру идеи и меры для достижения целей устойчивого развития, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности для всех, здорового роста мировой экономики, борьбы с климатическим изменением, в том числе, посредством энергетического перехода", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. По его словам, "неудивительно, что этот подход находит отклик у многих международных игроков-единомышленников и БРИКС привлекает все большее число сторонников". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240707/briks-1957975080.html

https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html

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китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, брикс