https://ria.ru/20240707/briks-1957979915.html

БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов

БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024

БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов

Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки, заявил в воскресенье посол России в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:21

2024-07-07T09:21

2024-07-07T09:21

в мире

россия

китай

пекин

игорь моргулов

брикс

g7

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "В БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями нам удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. Посол отметил, что "страны БРИКС очевидно становятся главной движущей силой мировой экономики". "По предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП объединения уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем", - сказал он. По словам Моргулова, БРИКС активно участвует в формировании глобальной повестки, защите общих интересов и предлагает свое видение будущего мирового порядка. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html

https://ria.ru/20240612/morgulov-1952352053.html

россия

китай

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, брикс, g7