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БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024
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09:21 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/briks-1957979915.html
БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов
БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024
БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов
Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки, заявил в воскресенье посол России в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:21
2024-07-07T09:21
в мире
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китай
пекин
игорь моргулов
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "В БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями нам удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. Посол отметил, что "страны БРИКС очевидно становятся главной движущей силой мировой экономики". "По предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП объединения уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем", - сказал он. По словам Моргулова, БРИКС активно участвует в формировании глобальной повестки, защите общих интересов и предлагает свое видение будущего мирового порядка. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html
https://ria.ru/20240612/morgulov-1952352053.html
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в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов, брикс, g7
В мире, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, БРИКС, G7
БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов

Посол Моргулов: страны БРИКС активно участвуют в формировании мировой повестки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
"В БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями нам удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине.
Министр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Посол отметил, что "страны БРИКС очевидно становятся главной движущей силой мировой экономики".
«
"По предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП объединения уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем", - сказал он.
По словам Моргулова, БРИКС активно участвует в формировании глобальной повестки, защите общих интересов и предлагает свое видение будущего мирового порядка.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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В миреРоссияКитайПекинИгорь МоргуловБРИКСG7
 
 
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