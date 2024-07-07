БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики, заявил Моргулов
Посол Моргулов: страны БРИКС активно участвуют в формировании мировой повестки
Символика БРИКС. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
"В БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями нам удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине.
Посол отметил, что "страны БРИКС очевидно становятся главной движущей силой мировой экономики".
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"По предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП объединения уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем", - сказал он.
По словам Моргулова, БРИКС активно участвует в формировании глобальной повестки, защите общих интересов и предлагает свое видение будущего мирового порядка.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.