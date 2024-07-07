https://ria.ru/20240707/briks-1957975080.html

БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов

БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024

БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов

После расширения БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:01

2024-07-07T09:01

2024-07-07T09:01

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китай

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игорь моргулов

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. После расширения БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. Как напомнил Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год, который начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. "Расширенная группа будет, несомненно, играть более заметную роль в глобальных делах и позволит голосу развивающегося мира быть услышанным громко и четко", - сказал Моргулов. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до десяти стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240702/briks-1956771130.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, пекин, игорь моргулов, брикс, в мире