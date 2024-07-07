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БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024
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09:01 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/briks-1957975080.html
БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов
БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024
БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов
После расширения БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:01
2024-07-07T09:01
россия
китай
пекин
игорь моргулов
брикс
в мире
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. После расширения БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. Как напомнил Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год, который начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. "Расширенная группа будет, несомненно, играть более заметную роль в глобальных делах и позволит голосу развивающегося мира быть услышанным громко и четко", - сказал Моргулов. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до десяти стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240702/briks-1956771130.html
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россия, китай, пекин, игорь моргулов, брикс, в мире
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, БРИКС, В мире
БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил Моргулов

Посол Моргулов: расширенная группа БРИКС будет играть более заметную роль в мире

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Символика БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. После расширения БРИКС будет играть более заметную роль в глобальных делах, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
Как напомнил Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год, который начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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"Расширенная группа будет, несомненно, играть более заметную роль в глобальных делах и позволит голосу развивающегося мира быть услышанным громко и четко", - сказал Моргулов.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до десяти стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Россия продолжит формирование многополярного мира, заявил Моргулов
12 июня, 12:06
 
РоссияКитайПекинИгорь МоргуловБРИКСВ мире
 
 
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