https://ria.ru/20240707/bam-1957959102.html

БАМ встречает 50-летний юбилей

БАМ встречает 50-летний юбилей - РИА Новости, 07.07.2024

БАМ встречает 50-летний юбилей

Байкало-Амурская железнодорожная магистраль в понедельник отметит свой полувековой юбилей: торжественные события, посвященные этой дате, проходили весь год в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T03:03

2024-07-07T03:03

2024-07-07T03:03

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ТЫНДА, 7 июл - РИА Новости. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль в понедельник отметит свой полувековой юбилей: торжественные события, посвященные этой дате, проходили весь год в разных уголках России, а 7-8 июля в Тынде, которую называют столицей БАМа, пройдут основные праздничные мероприятия, сообщили РИА Новости в РЖД. БАМ протяженностью более 4,3 тысячи километров проходит от станции Тайшет до Советской Гавани через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Он является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. Программа мероприятий "Восьмого июля 2024 года в столице БАМа – городе Тында, пройдут торжественные мероприятия, посвященные 50-летию магистрали. Здесь встретятся ветераны из разных уголков страны, нынешние работники БАМа и молодежь. Делегацию компании возглавит генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров", - сообщили РИА Новости в РЖД. Там отметили, что в рамках празднования предусмотрена обширная программа. "Основные мероприятия пройдут 7-8 июля", - уточнили в РЖД. Состоится символическая стыковка эстафетных поездов из Иркутска и Хабаровска на железнодорожном вокзале Тынды. Каждый праздничный состав везет по 160 ветеранов-строителей БАМа. После встречи поездов запланировано проведение торжественного митинга на привокзальной площади. Откроется памятник "Строители БАМа", который запечатлел интересные моменты великой всесоюзной стройки. После реконструкции будут открыты стадион "БАМ" и медицинский центр. Пройдут концерты бардовской БАМовской песни, местных коллективов, под гитару и гармонь артисты из БАМовских городов исполнят комсомольские песни, а на сцене покажут тематическую музыкально-поэтическую интерактивную программу. Завершится праздник большой концертной программой. С днем рождения, БАМ! Днем рождения БАМа считается 8 июля. Именно в этот день в 1974 году было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ - часть Восточного полигона и самый короткий путь к Тихому океану. Здесь везутся грузы и пассажиры. Особенно дорога важна на фоне увеличения объема грузоперевозок в восточном направлении из-за изменения логистических потоков в последние годы. Грузоотправители массово "распробовали" этот путь для грузов в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. РЖД в 2023 году достигли исторического максимума по объему перевозок на Восточном полигоне - более 288 миллионов тонн внутрироссийских и внешнеторговых грузов. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 года сказал, что с развитием Восточного полигона в свое время немного "зевнули" и вовремя кое-что не сделали, но теперь наверстаем. Гендиректор РЖД Олег Белозеров позднее отмечал в интервью "Комсомольской правде", что много говорили и писали о ненужности БАМа в 1990-е годы, но, продолжал он, время все расставило по местам. "Все, кто это говорил, просто не смотрели вперед в стратегическое будущее страны. Посмотрите, сегодня Россия на востоке - это и Транссиб, и БАМ. Нет в стране важнее путей! Это в буквальном смысле артерии и хребет экономики", - сказал глава РЖД. Первый президент РЖД Геннадий Фадеев в интервью РИА Новости в 2018 году отмечал, что Транссибом и БАМом надо заниматься постоянно. "Я говорил Олегу Валентиновичу: "Первый рубль, который появляется, отдайте на развитие Дальнего Востока", - рассказывал Фадеев. Стройка идет И РЖД, и государство вкладывают триллионы рублей. Компания уже несколько лет ведет масштабные работы по развитию железных дорог Восточного полигона, куда наряду с БАМом входит и Транссиб. Планы по увеличению провозных способностей амбициозные. Если в 2023 году на Восточном полигоне это было 173 миллиона тонн, то к концу 2032 года должно стать 270 миллионов тонн. Ошибки в цифрах – почему уже в 2023 году было 288 миллионов тонн, а через несколько лет будет только 270 миллионов тонн – нет. Запланированное увеличение провозной способности Восточного полигона считается по контрольному сечению, то есть только то, что проходит дальше Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. А в целом в восточном направлении ожидается еще больший рост грузопотока с учетом объемов, которые не доходят до контрольного сечения, а идут на другие станции и погранпереходы. Но железная дорога – это не только перевозки, а люди, рабочие места и развитие сопутствующей инфраструктуры. РЖД, помимо своей непосредственной функции строителя железных дорог и работодателя, в населенных пунктах вдоль всего БАМа приводили в порядок дороги, административные здания, объекты спортивного и культурного назначения. Впереди у БАМа еще не один юбилей. Празднования закончатся, а дорога останется.

https://ria.ru/20240423/putin-1941863756.html

https://ria.ru/20240620/bam-1954368490.html

https://ria.ru/20240620/bam-1954146691.html

https://ria.ru/20240619/vystavkabam-1953890393.html

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россия, тында, хабаровск, олег белозеров, геннадий фадеев, владимир путин, ржд