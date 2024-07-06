https://ria.ru/20240706/vzryv-1957889239.html

В Волгограде подтвердили, что три человека могут находиться под завалами

В Волгограде подтвердили, что три человека могут находиться под завалами - РИА Новости, 06.07.2024

В Волгограде подтвердили, что три человека могут находиться под завалами

Власти Волгоградской области подтвердили, что три человека могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва газа, сообщает администрация РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:08

2024-07-06T17:08

2024-07-06T17:13

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Власти Волгоградской области подтвердили, что три человека могут находиться под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва газа, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале."По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается", - говорится в сообщении властей.В субботу, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955658314.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)