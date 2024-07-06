https://ria.ru/20240706/vzryv-1957885920.html

В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших на насосной станции

В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024

В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших на насосной станции

Пострадавшие при взрыве на насосной станции в Волгограде находятся в нормальном состоянии, сообщил журналистам заместитель губернатора Волгоградской области... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:53

2024-07-06T16:53

2024-07-06T16:59

волгоград

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на насосной станции в Волгограде находятся в нормальном состоянии, сообщил журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев."Сейчас двое погибших, остальные те, которые участвовали в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии", - сказал Николаев.В субботу, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240702/avtobus-1956860980.html

волгоград

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волгоград, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)